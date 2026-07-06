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Уточнююча декларація з акцизного податку: які додатки потрібно подавати та коли не нараховуються штрафи

10:50, 6 липня 2026
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Стало відомо, які додатки потрібно подавати при поданні уточнюючої декларації з акцизного податку та коли платники звільняються від штрафів і пені.
Уточнююча декларація з акцизного податку: які додатки потрібно подавати та коли не нараховуються штрафи
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В Україні платники акцизного податку мають право самостійно виправляти помилки у податковій звітності. У Податковій службі роз'яснили, які додатки необхідно подавати разом з уточнюючою декларацією та в яких випадках під час воєнного стану не нараховуються штрафні санкції і пеня.

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Зазначається, що форма декларації з акцизного податку, а також Порядок її заповнення та подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14.

Податківці зазначили, що якщо платник до початку перевірки самостійно виявив заниження податкового зобов'язання за минулі звітні періоди, він має право виправити таку помилку одним із двох способів.

Перший варіант передбачає подання уточнюючої декларації разом із додатком 7, у якому здійснюється розрахунок суми акцизного податку, що підлягає збільшенню або зменшенню. Другий — подання додатка 7 у складі звітної або звітної нової декларації за наступний звітний період.

Водночас у ДПС звернули увагу, що на період дії воєнного стану діють спеціальні правила. Відповідно до підпункту 69.38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, якщо платник самостійно виправляє помилки відповідно до вимог статті 50 ПКУ, які призвели до заниження податкових зобов'язань, він звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій і пені.

Крім того, додаток 7 до декларації складається із шести розділів — А, Б, В, Г, Д та Е, які містять інформацію про суми податку за відповідними розділами декларації.

При поданні уточнюючої декларації необхідно подавати лише ті додатки, показники яких уточнюються, а також обов'язково додаток 7.

При цьому з 1 серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану під час заповнення додатка 7 не потрібно заповнювати графи 5, 6 і 7, які стосуються нарахування штрафних санкцій та пені.

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декларація податкова Україна ДПС

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