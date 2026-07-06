Віктора Говоруху обрали головою Петриківського районного суду Дніпропетровської області

Збори суддів обрали Віктора Говоруху головою Петриківського районного суду.

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У Петриківському районному суді Дніпропетровської області обрали нового голову суду. За результатами зборів суддів на цю посаду обрано Віктора Говоруху. Про це повідомили у суді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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