Віктора Говоруху обрали головою Петриківського районного суду Дніпропетровської області
10:32, 6 липня 2026
Збори суддів обрали Віктора Говоруху головою Петриківського районного суду.
У Петриківському районному суді Дніпропетровської області обрали нового голову суду. За результатами зборів суддів на цю посаду обрано Віктора Говоруху. Про це повідомили у суді.
Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.
А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.
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