Виктора Говоруху избрали председателем Петриковского районного суда Днепропетровской области

Собрание судей избрало Виктора Говоруху председателем Петриковского районного суда.

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В Петриковском районном суде Днепропетровской области избрали нового председателя суда. По результатам собрания судей на этот пост избран Виктор Говоруха. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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