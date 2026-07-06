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Виктора Говоруху избрали председателем Петриковского районного суда Днепропетровской области

10:32, 6 июля 2026
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Собрание судей избрало Виктора Говоруху председателем Петриковского районного суда.
Виктора Говоруху избрали председателем Петриковского районного суда Днепропетровской области
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В Петриковском районном суде Днепропетровской области избрали нового председателя суда. По результатам собрания судей на этот пост избран Виктор Говоруха. Об этом сообщили в суде.

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Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья

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