Виктора Говоруху избрали председателем Петриковского районного суда Днепропетровской области
10:32, 6 июля 2026
Собрание судей избрало Виктора Говоруху председателем Петриковского районного суда.
В Петриковском районном суде Днепропетровской области избрали нового председателя суда. По результатам собрания судей на этот пост избран Виктор Говоруха. Об этом сообщили в суде.
Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.
А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
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