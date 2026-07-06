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В КНУ имени Шевченко в Киеве повреждены корпус и общежитие из-за российского обстрела

10:14, 6 июля 2026
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В результате взрывной волны пострадали корпуса КНУ на ВДНХ и общежитие.
В КНУ имени Шевченко в Киеве повреждены корпус и общежитие из-за российского обстрела
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В результате массированного российского обстрела в ночь на понедельник в Киеве получили повреждения объекты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Об этом сообщил и.о. ректора университета Валерий Копийка.

По его словам, взрывная волна повредила учебные корпуса КНУ на территории ВДНХ: в одном из корпусов выбиты стекла в окнах и дверях, также получил повреждения общежитие. В то же время, по предварительной информации, другие объекты университета не пострадали.

По словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на данный момент известно о 11 погибших в Киеве. Один из раненых мужчин скончался в больнице утром.

Всего пострадали 46 человек, из них 27 госпитализированы, в том числе трое детей.

Наибольшие разрушения получил Подольский район столицы. Также зафиксировано попадание в жилые многоэтажные дома в Дарницком районе.

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Киев война обстрел

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