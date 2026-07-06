У КНУ імені Шевченка у Києві пошкоджено корпус і гуртожиток через російський обстріл

Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ та гуртожиток.

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Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч проти понеділка в Києві зазнали пошкоджень об’єкти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив в.о. ректора університету Валерій Копійка.

За його словами, вибухова хвиля пошкодила навчальні корпуси КНУ на території ВДНГ: у одному з корпусів вибито скло у вікнах та дверях, також зазнав ушкоджень гуртожиток. Водночас, за попередньою інформацією, інші об’єкти університету не постраждали.

За словами мера Віталія Кличка, станом на зараз відомо про 11 загиблих у Києві. Один із поранених чоловіків помер у лікарні вранці.

Загалом постраждали 46 людей, із них 27 госпіталізовано, зокрема троє дітей.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район столиці. Також зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки в Дарницькому районі.

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