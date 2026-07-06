Уточняющая декларация по акцизному налогу: какие приложения необходимо подавать и когда не начисляются штрафы

Стало известно, какие приложения нужно подавать при подаче уточняющей декларации по акцизному налогу и когда плательщики освобождаются от штрафов и пени.

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В Украине плательщики акцизного налога имеют право самостоятельно исправлять ошибки в налоговой отчетности. В Налоговой службе разъяснили, какие приложения необходимо подавать вместе с уточняющей декларацией и в каких случаях в период действия военного положения не начисляются штрафные санкции и пеня.

Отмечается, что форма декларации по акцизному налогу, а также Порядок ее заполнения и представления утверждены приказом Министерства финансов Украины от 23 января 2015 года №14.

Налоговики пояснили, что если плательщик до начала проверки самостоятельно выявил занижение налогового обязательства за предыдущие отчетные периоды, он имеет право исправить такую ошибку одним из двух способов.

Первый вариант предусматривает подачу уточняющей декларации вместе с приложением 7, в котором осуществляется расчет суммы акцизного налога, подлежащей увеличению или уменьшению. Второй — подачу приложения 7 в составе отчетной (отчетной новой) декларации за следующий отчетный период.

Вместе с тем в ГНС обратили внимание, что на период действия военного положения действуют специальные правила. Согласно подпункту 69.38 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины, если плательщик самостоятельно исправляет ошибки в соответствии с требованиями статьи 50 НКУ, которые привели к занижению налоговых обязательств, он освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций и пени.

Кроме того, приложение 7 к декларации состоит из шести разделов — А, Б, В, Г, Д и Е, содержащих информацию о суммах налога по соответствующим разделам декларации.

При подаче уточняющей декларации необходимо подавать только те приложения, показатели которых уточняются, а также обязательно приложение 7.

При этом с 1 августа 2023 года и до прекращения или отмены военного положения при заполнении приложения 7 не нужно заполнять графы 5, 6 и 7, касающиеся начисления штрафных санкций и пени.

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