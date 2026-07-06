  1. В Украине

Уточняющая декларация по акцизному налогу: какие приложения необходимо подавать и когда не начисляются штрафы

10:50, 6 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало известно, какие приложения нужно подавать при подаче уточняющей декларации по акцизному налогу и когда плательщики освобождаются от штрафов и пени.
Уточняющая декларация по акцизному налогу: какие приложения необходимо подавать и когда не начисляются штрафы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине плательщики акцизного налога имеют право самостоятельно исправлять ошибки в налоговой отчетности. В Налоговой службе разъяснили, какие приложения необходимо подавать вместе с уточняющей декларацией и в каких случаях в период действия военного положения не начисляются штрафные санкции и пеня.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что форма декларации по акцизному налогу, а также Порядок ее заполнения и представления утверждены приказом Министерства финансов Украины от 23 января 2015 года №14.

Налоговики пояснили, что если плательщик до начала проверки самостоятельно выявил занижение налогового обязательства за предыдущие отчетные периоды, он имеет право исправить такую ошибку одним из двух способов.

Первый вариант предусматривает подачу уточняющей декларации вместе с приложением 7, в котором осуществляется расчет суммы акцизного налога, подлежащей увеличению или уменьшению. Второй — подачу приложения 7 в составе отчетной (отчетной новой) декларации за следующий отчетный период.

Вместе с тем в ГНС обратили внимание, что на период действия военного положения действуют специальные правила. Согласно подпункту 69.38 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины, если плательщик самостоятельно исправляет ошибки в соответствии с требованиями статьи 50 НКУ, которые привели к занижению налоговых обязательств, он освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций и пени.

Кроме того, приложение 7 к декларации состоит из шести разделов — А, Б, В, Г, Д и Е, содержащих информацию о суммах налога по соответствующим разделам декларации.

При подаче уточняющей декларации необходимо подавать только те приложения, показатели которых уточняются, а также обязательно приложение 7.

При этом с 1 августа 2023 года и до прекращения или отмены военного положения при заполнении приложения 7 не нужно заполнять графы 5, 6 и 7, касающиеся начисления штрафных санкций и пени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая Украина ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из-за ошибки апелляции по делу о смертельном ДТП Верховный Суд отменил определение — подробности дела

Суд должен обеспечить право стороны защиты опровергать выводы экспертов обвинения другим экспертным заключением.

Десятки звонков, угрозы, давление и письма как от суда: что коллекторы не имеют права делать с должниками

Что не имеют права делать коллекторы и могут ли отобрать имущество за долги.

ГНС и БЭБ разрешат удаленно подключаться к камерам на табачных предприятиях: детали законопроекта

За производителями табачной отрасли предлагают следить онлайн: что предусматривает законопроект 15372.

Невозвращение из отпуска еще не означает СЗЧ: суд разъяснил, что должна доказать воинская часть

Сам по себе факт отсутствия военнослужащего после отпуска еще не свидетельствует о СЗЧ — решающее значение имеют обстоятельства и доказательства.

Верховный Суд признал внезапное нападение основанием для необходимой обороны: дело переквалифицировали, а мужчину освободили от ответственности

Закон не требует, чтобы человек ждал, пока ему будут причинены тяжкие телесные повреждения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]