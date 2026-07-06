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Почему усталость не проходит после отпуска и как правильно восстанавливать ресурс

22:00, 6 июля 2026
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Разным видам усталости соответствуют разные способы восстановления.
Почему усталость не проходит после отпуска и как правильно восстанавливать ресурс
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Усталость после длительной нагрузки не всегда исчезает после сна, выходных или отпуска. В условиях хронического стресса важно понимать, какой именно ресурс истощен и какой тип восстановления необходим.

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Как отметила психолог Татьяна Сова, даже после адаптации к сложным условиям психика продолжает работать с последствиями хронического стресса, нарушенного чувства безопасности, финансовой, временной или физической нестабильности. В таких обстоятельствах фоновый уровень усталости закономерно возрастает, и его необходимо замечать, а не игнорировать или «героически» перекрывать работой.

По словам психолога, усталость является естественной реакцией организма на истощение физических, когнитивных или эмоциональных ресурсов. Однако особого внимания требуют случаи, когда она длится долго, возникает без значительной нагрузки или не соответствует объему затраченных усилий.

В таких ситуациях стоит оценивать не только психологическое, но и физиологическое состояние, пересматривать режим работы и отдыха и при необходимости обращаться к специалистам.

Отдельно спикер подчеркнула, что усталость имеет разные формы — физическую, эмоциональную, когнитивную, социальную и информационную.

Как отмечают в НААУ, для адвокатской работы, например, особенно ощутимыми могут быть когнитивная нагрузка из-за сложных дел и постоянного принятия решений, эмоциональная нагрузка из-за контакта с клиентами, а также информационная усталость из-за новостей, сообщений и цифровой среды.

Поэтому, как подчеркнула Татьяна Сова, разным видам усталости соответствуют разные способы восстановления. Если человек истощен не физически, а эмоционально или когнитивно, одного сна или смены деятельности может быть недостаточно.

Также она разграничила активный и пассивный отдых. Активные формы (спорт, прогулки, хобби) могут поддерживать ресурс, однако не заменяют полноценного «ничегонеделания». В то же время пассивный отдых часто недооценивается, хотя является критически важным для восстановления.

Психолог отметила, что не всякая пауза является отдыхом: чрезмерное потребление контента, социальные сети или постоянная тревожная рефлексия могут лишь имитировать восстановление.

Эффективное восстановление, по ее словам, должно охватывать три уровня — тело, эмоции и мысли. На уровне тела речь идет о сне, питании, дозированной физической активности, состоянии здоровья и сенсорной разгрузке; на уровне эмоций — о распознавании собственного состояния, работе со стрессом и пересмотре социальных контактов; на уровне мыслей — о работе с тревогой, когнитивными предубеждениями, фокусом внимания и правом на отдых.

Подводя итог, специалист подчеркнула, что в современных условиях отдых является не опцией, а необходимым условием выживания.

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