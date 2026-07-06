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Переплатили ЄСВ: як повернути кошти або зарахувати їх у рахунок майбутніх платежів

23:47, 6 липня 2026
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У ДПС пояснили, як платники єдиного внеску можуть повернути помилково або надміру сплачений ЄСВ, у яких випадках кошти зараховують у рахунок майбутніх платежів та коли у поверненні можуть відмовити.
Переплатили ЄСВ: як повернути кошти або зарахувати їх у рахунок майбутніх платежів
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Якщо платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування помилково або понад необхідне сплатив кошти, він має право або повернути їх, або зарахувати в рахунок майбутніх платежів. Про це нагадали у ДПС в Івано-Франківській області.

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У податковій службі зазначили, що порядок повернення або зарахування таких коштів визначений наказом Міністерства фінансів України від 23 липня 2021 року №417, яким затверджено Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів.

Цей Порядок поширюється на всіх платників, які відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зобов'язані нараховувати, обчислювати та сплачувати ЄСВ. Він також застосовується у випадках, коли кошти були сплачені через єдиний рахунок.

Для того щоб повернути надміру або помилково сплачені кошти, платник повинен подати відповідну заяву. Саме на підставі такої заяви здійснюється повернення коштів, що передбачено пунктом 6 Порядку №417.

У випадках, визначених підпунктами 1, 2 та 4 пункту 5 цього Порядку, заяву про повернення коштів із рахунків 3556 необхідно подати до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру або помилково сплачених сум. При цьому заява має бути оформлена за встановленою формою, наведеною у додатку 1 до Порядку №417.

В окремих випадках заява не буде задоволена. Це станеться, якщо:

  • заяву подано не за встановленою формою;
  • у заяві міститься недостовірна інформація;
  • документи подано не до того територіального органу ДПС, де обліковуються надміру або помилково сплачені суми;
  • у платника є заборгованість зі сплати ЄСВ або несплачені фінансові санкції;
  • до заяви не додано документи, які відповідно до пункту 6 Порядку №417 є обов'язковими.

Крім того, у податковій службі нагадали, що частина тринадцята статті 9 Закону №2464 передбачає: помилково сплачені суми ЄСВ можуть бути або зараховані в рахунок майбутніх платежів, або повернуті платнику.

Такі дії здійснюються у порядку та строки, визначені центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну фінансову політику, за погодженням із органом, що забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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