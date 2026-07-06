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Переплатили ЕСВ: как вернуть средства или зачислить их в счет будущих платежей

23:47, 6 июля 2026
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В ГНС объяснили, как плательщики единого взноса могут вернуть по ошибке или излишне уплаченный ЕСВ, в каких случаях средства зачисляют в счет будущих платежей и когда в возврате могут отказать.
Переплатили ЕСВ: как вернуть средства или зачислить их в счет будущих платежей
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Если плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование ошибочно или сверх необходимой суммы уплатил средства, он имеет право либо вернуть их, либо зачесть в счет будущих платежей. Об этом напомнили в ГНС в Ивано-Франковской области.

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В налоговой службе отметили, что порядок возврата или зачета таких средств определен приказом Министерства финансов Украины от 23 июля 2021 года №417, которым утвержден Порядок зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврата излишне и/или ошибочно уплаченных средств.

Данный Порядок распространяется на всех плательщиков, которые в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» обязаны начислять, исчислять и уплачивать единый взнос. Он также применяется в случаях, когда средства были уплачены через единый счет.

Для того чтобы вернуть излишне или ошибочно уплаченные средства, плательщик должен подать соответствующее заявление. Именно на основании такого заявления осуществляется возврат средств, что предусмотрено пунктом 6 Порядка №417.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 5 данного Порядка, заявление о возврате средств со счетов 3556 необходимо подать в территориальный орган ГНС по месту учета излишне или ошибочно уплаченных сумм. При этом заявление должно быть оформлено по установленной форме, приведенной в приложении 1 к Порядку №417.

В отдельных случаях заявление не будет удовлетворено. Это произойдет, если:

  • заявление подано не по установленной форме;
  • в заявлении содержится недостоверная информация;
  • документы поданы не в тот территориальный орган ГНС, где учитываются излишне или ошибочно уплаченные суммы;
  • у плательщика имеется задолженность по уплате единого взноса и/или непогашенные финансовые санкции;
  • к заявлению не приложены документы, которые в соответствии с пунктом 6 Порядка №417 являются обязательными.

Кроме того, в налоговой службе напомнили, что часть тринадцатая статьи 9 Закона №2464 предусматривает: ошибочно уплаченные суммы единого взноса могут быть либо зачтены в счет будущих платежей, либо возвращены плательщику.

Такие действия осуществляются в порядке и сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, Пенсионным фондом Украины и Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

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