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Как правильно пользоваться кондиционером летом, чтобы не переплачивать за коммуналку

21:11, 6 июля 2026
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Каждый градус ниже этой отметки может прибавить до 8% к счету за электроэнергию.
Как правильно пользоваться кондиционером летом, чтобы не переплачивать за коммуналку
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Оптимальной считается установка температуры кондиционера на уровне 24°C. По данным компании ДТЭК, снижение температуры ниже 22°C является малоэффективным, а каждый дополнительный градус может увеличить потребление электроэнергии и добавить до 8% к счету за электричество.

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Также в компании напомнили о необходимости регулярно очищать фильтры кондиционера. Если этого не делать хотя бы раз в месяц, оборудование работает менее эффективно, потребляет больше электроэнергии и может перегреваться. Кроме того, в ДТЭК рекомендуют не реже одного раза в год проводить техническое обслуживание системы с привлечением специалиста.

Чтобы снизить нагрузку на кондиционер, в ДТЭК советуют использовать и дополнительные способы защиты помещения от жары. В частности, днем рекомендуется закрывать шторы или устанавливать специальную солнцезащитную пленку на окна, которая уменьшает проникновение солнечного тепла в помещение.

В компании отмечают, что летом потребление электроэнергии традиционно возрастает. Поэтому экономное использование кондиционеров и других электроприборов помогает не только сократить собственные расходы, но и поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с наступлением жары украинцы все чаще задумываются о покупке кондиционера. Однако при выборе важно учитывать не только цену или популярность бренда, но и технические характеристики, уровень энергоэффективности, а также соответствие оборудования требованиям законодательства. От этого зависят не только комфорт в помещении, но и безопасность эксплуатации и расходы на электроэнергию.

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