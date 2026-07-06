Як правильно користуватися кондиціонером влітку, щоб не переплачувати за комуналку

Кожен градус нижче цієї позначки може додати до 8% до рахунку за електроенергію.

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Оптимально встановлювати температуру кондиціонера на рівні 24°C. За даними компанії ДТЕК, зниження температури нижче 22°C є малоефективним, а кожен додатковий градус може збільшувати споживання електроенергії та додавати до 8% до рахунку за світло.

Також у повідомленні нагадали про необхідність регулярно очищувати фільтри кондиціонера. Якщо цього не робити щонайменше раз на місяць, обладнання працює менш ефективно, споживає більше електроенергії та може перегріватися. Крім того, компанія рекомендує хоча б раз на рік проводити технічне обслуговування системи із залученням спеціаліста.

Для зменшення навантаження на кондиціонер у ДТЕК радять використовувати й додаткові способи захисту приміщення від спеки. Зокрема, вдень варто закривати штори або встановлювати спеціальну сонцезахисну плівку на вікна, що зменшує проникнення сонячного тепла до приміщення.

У компанії зазначають, що влітку споживання електроенергії традиційно зростає. Тому ощадливе використання кондиціонерів та інших електроприладів допомагає не лише скоротити власні витрати, а й підтримати стабільну роботу енергосистеми.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із настанням спеки українці дедалі частіше замислюються про купівлю кондиціонера. Однак під час вибору важливо враховувати не лише ціну чи популярність бренду, а й технічні характеристики, рівень енергоефективності та відповідність обладнання вимогам законодавства. Від цього залежить не лише комфорт у приміщенні, а й безпека користування та витрати на електроенергію.