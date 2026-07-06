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Уряд розподілив 8,3 млрд грн для сил безпеки та оборони: хто отримає кошти

15:57, 6 липня 2026
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Кабмін спрямував фінансування СБУ, ГУР, СЗР, УДО та Держспецзв’язку на грошове забезпечення військових, розвиток розвідки й матеріально-технічне посилення.
Уряд розподілив 8,3 млрд грн для сил безпеки та оборони: хто отримає кошти
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Кабінет Міністрів розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони. Фінансування спрямують на потреби силових і розвідувальних структур, а також на грошове забезпечення військовослужбовців. Про ухвалене рішення повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Які відомства отримають фінансування

Згідно з рішенням уряду, фінансування отримають Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони та Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

На що спрямують кошти

Виділені кошти буде спрямовано на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвиток розвідувальних спроможностей.

За словами Юлії Свириденко, уряд послідовно зміцнює можливості Сил безпеки й оборони, щоб вони мали все необхідне для захисту України та ефективної відповіді на російський терор.

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СБУ гроші уряд Кабінет Міністрів України ГУР МО

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