Правительство выделило 8,3 млрд грн на нужды сил безопасности и обороны: кто получит средства

Кабмин направил средства СБУ, ГУР, СЗР, УДО и Госспецсвязи на денежное обеспечение военнослужащих, развитие разведки и материально-техническое укрепление.

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Кабинет Министров распределил 8,3 млрд грн из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны. Финансирование будет направлено на нужды силовых и разведывательных структур, а также на денежное обеспечение военнослужащих. О принятом решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Какие ведомства получат финансирование

Согласно решению правительства, финансирование получат Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины, Управление государственной охраны и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

На что будут направлены средства

Выделенные средства будут направлены на нужды обороны и безопасности, денежное обеспечение военнослужащих, укрепление материально-технической базы и развитие разведывательных возможностей.

По словам Юлии Свириденко, правительство последовательно укрепляет возможности Сил безопасности и обороны, чтобы у них было все необходимое для защиты Украины и эффективного ответа на российский террор.

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