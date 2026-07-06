Какие доплаты к пенсии в 2026 году назначаются автоматически, а какие нужно оформлять
В 2026 году украинские пенсионеры могут получать не только основную пенсию, но и различные доплаты и надбавки. Часть из них Пенсионный фонд назначает без каких-либо обращений, тогда как для оформления других необходимо подать заявление и подтверждающие документы.
Какие надбавки назначаются без обращения
Возрастные доплаты
После достижения определенного возраста пенсионерам автоматически устанавливается ежемесячная доплата, если общий размер их пенсии не превышает 10 340,35 грн.
В 2026 году ее размер составляет:
300 грн — для лиц в возрасте от 70 до 74 лет;
456 грн — для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;
570 грн — для граждан, достигших 80 лет.
При переходе в следующую возрастную категорию предыдущая надбавка не суммируется с новой. Пенсионер начинает получать только больший размер доплаты.
Доплата до минимальной гарантированной пенсии
Без дополнительных обращений Пенсионный фонд также осуществляет доплату до гарантированного государством минимального размера пенсии.
После индексации, проведенной с 1 марта 2026 года, неработающим пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), гарантируется пенсия не ниже 4 213 грн. Такой же минимальный размер пенсионной выплаты установлен и для граждан в возрасте от 80 лет при наличии необходимого страхового стажа.
За какими выплатами необходимо обращаться с заявлением
Надбавка на детей
Пенсионеры, которые не работают и воспитывают либо содержат детей в возрасте до 18 лет, могут оформить доплату в размере 150 грн на каждого ребенка.
Для назначения такой выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на ее получение.
Помощь по уходу
Отдельно можно оформить государственную помощь по уходу. Она назначается, в частности, одиноким гражданам в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такая необходимость должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
В 2026 году размер этой помощи составляет 1 038 грн, что соответствует 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Кто имеет право на дополнительные пенсионные гарантии
Законодательством также предусмотрены отдельные доплаты и повышенные минимальные пенсии для отдельных категорий граждан. Среди них:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники боевых действий;
- ветераны войны;
- реабилитированные граждане;
- жертвы нацистских преследований;
- жители горных населенных пунктов.
Для этих категорий законодательством предусмотрены специальные условия пенсионного обеспечения, в частности повышенные минимальные выплаты и дополнительные надбавки.
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