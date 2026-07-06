Які доплати до пенсії у 2026 році призначають автоматично, а які потрібно оформлювати

Українські пенсіонери мають право на низку доплат до пенсії, проте не всі вони призначаються автоматично — для окремих виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році українські пенсіонери можуть отримувати не лише основну пенсію, а й різні доплати та надбавки. Частину з них Пенсійний фонд призначає без будь-яких звернень, тоді як для оформлення інших необхідно подати заяву та підтвердні документи.

Які надбавки призначають без звернення

Вікові доплати

Після досягнення певного віку пенсіонерам автоматично встановлюється щомісячна доплата, якщо загальний розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

У 2026 році її розмір становить:

300 грн — для осіб віком від 70 до 74 років;

456 грн — для пенсіонерів від 75 до 79 років;

570 грн — для громадян, які досягли 80 років.

При переході до наступної вікової категорії попередня надбавка не додається до нової. Пенсіонер починає отримувати лише більшу суму.

Доплата до мінімальної гарантованої пенсії

Без додаткових звернень Пенсійний фонд також проводить доплату до гарантованого державою мінімального розміру пенсії.

Після індексації, проведеної з 1 березня 2026 року, непрацюючим пенсіонерам, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), гарантується пенсія не менше 4 213 грн. Такий самий мінімальний розмір пенсійної виплати встановлений і для громадян віком від 80 років за наявності необхідного страхового стажу.

За які виплати потрібно подавати заяву

Надбавка на дітей

Пенсіонери, які не працюють і виховують або утримують дітей віком до 18 років, можуть оформити доплату у розмірі 150 грн на кожну дитину.

Для призначення такої виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, що підтверджують право на її отримання.

Допомога на догляд

Окремо можна оформити державну допомогу на догляд. Вона призначається, зокрема, одиноким громадянам віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Таку потребу має підтвердити лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).

У 2026 році розмір цієї допомоги становить 1 038 грн, що відповідає 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто має право на додаткові пенсійні гарантії

Законодавством також передбачені окремі доплати та підвищені мінімальні пенсії для окремих категорій громадян. Серед них:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

ветерани війни;

реабілітовані громадяни;

жертви нацистських переслідувань;

жителі гірських населених пунктів.

Для цих категорій законодавство передбачає спеціальні умови пенсійного забезпечення, зокрема підвищені мінімальні виплати та додаткові надбавки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.