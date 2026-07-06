Збив і не викликав швидку: ДБР завершило розслідування смертельної ДТП за участю військового

Державне бюро розслідувань передало до суду справу військовослужбовця, який на Рівненщині скоїв смертельну ДТП, залишив збитого 25-річного чоловіка без допомоги та втік із місця аварії.

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, якого обвинувачують у смертельній ДТП та залишенні потерпілого в небезпеці. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, аварія сталася ввечері 29 січня 2026 року поблизу села Шубків Рівненського району. Військовослужбовець, керуючи службовим автомобілем, скоїв наїзд на 25-річного чоловіка, який рухався узбіччям дороги.

Після ДТП водій не викликав медиків, не надав потерпілому першої допомоги та залишив місце події. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, чоловік після наїзду прожив ще близько півтори години, а за умови своєчасного надання допомоги мав шанс вижити. Його тіло місцеві жителі виявили лише наступного ранку.

У ДБР повідомили, що вже наступного дня слідчі спільно з працівниками Національної поліції встановили місцезнаходження службового автомобіля та затримали водія.

Під час розслідування також з'ясувалося, що обвинуваченого раніше вже притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння з позбавленням права керування. Водночас посвідчення водія він ніколи не отримував.

На період досудового розслідування суд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За інформацією ДБР, під час слідства він визнав свою вину та розкаявся.

Чоловіка обвинувачують у порушенні правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель людини (ч. 1 ст. 415 КК України), а також у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 135 КК України).

Санкція найтяжчої зі статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

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