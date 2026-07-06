Сбил и не вызвал скорую: ГБР завершило расследование смертельного ДТП с участием военного

Государственное бюро расследований передало в суд дело военнослужащего, который в Ровенской области совершил смертельное ДТП, оставил сбитого 25-летнего мужчину без помощи и скрылся с места аварии.

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, которого обвиняют в смертельном ДТП и оставлении потерпевшего в опасности. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, авария произошла вечером 29 января 2026 года возле села Шубков Ровенского района. Военнослужащий, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на 25-летнего мужчину, который двигался по обочине дороги.

После ДТП водитель не вызвал медиков, не оказал потерпевшему первую помощь и покинул место происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, после наезда мужчина прожил еще около полутора часов, а при условии своевременного оказания медицинской помощи имел шанс выжить. Его тело местные жители обнаружили лишь на следующее утро.

В ГБР сообщили, что уже на следующий день следователи совместно с сотрудниками Национальной полиции установили местонахождение служебного автомобиля и задержали водителя.

В ходе расследования также выяснилось, что обвиняемый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения с лишением права управления. При этом водительского удостоверения он никогда не получал.

На время досудебного расследования суд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По информации ГБР, во время следствия он признал свою вину и раскаялся.

Мужчину обвиняют в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшем гибель человека (ч. 1 ст. 415 УК Украины), а также в оставлении в опасности, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Санкция наиболее тяжкой из статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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