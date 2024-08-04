Аномальна спека повернеться в Україну з середини серпня

В Україну повернеться спека до +37 градусів.

Джерело фото: 24 Канал

В Україну повернеться аномальна спека з 13-14 серпня. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Згідно з попередніми прогнозами, температура повітря може піднятися до +32+37 градусів, а в окремих регіонах досягати +40 градусів. Це відображено на прогностичній карті на 15 серпня.

Очікується, що спека ослабне приблизно з 19 серпня. Хоча прогнози можуть змінюватися, радимо бути готовими до можливих змін погоди та прийняти відповідні заходи.

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