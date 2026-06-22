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На Черкащині затримали банду, яка вимагала $250 тисяч у родини під виглядом «боргу»

14:13, 22 червня 2026
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Зловмисники вже отримали $50 тисяч і вимагали ще $200 тисяч.
На Черкащині затримали банду, яка вимагала $250 тисяч у родини під виглядом «боргу»
Фото: ОГП
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Правоохоронці викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, яка протягом року вимагала у родини на Черкащині 250 тисяч доларів США. П’ятьох учасників затримали під час передачі грошей, ще двох оголошено в розшук.

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За даними Офісу Генпрокурора, злочинну групу організував 42-річний житель Черкаської області. До її складу він залучив ще шістьох осіб, між якими були розподілені ролі.

Одні учасники координували дії, інші займалися стеженням за потерпілими, збирали інформацію про них та їхніх родичів. Також фігуранти погрожували, чинили психологічний тиск і забезпечували силову підтримку.

За даними слідства, гроші вимагали під приводом нібито існуючого боргу. Щоб змусити родину передати кошти, учасники групи систематично переслідували потерпілих, погрожували фізичною розправою, пошкоджували майно та застосовували інші методи залякування.

У квітні 2025 року фігуранти заволоділи 50 тисячами доларів США, після чого висунули нову вимогу — передати ще 200 тисяч доларів.

Після звернення потерпілої до правоохоронців подальші дії групи документувалися в межах кримінального провадження. Для збору доказів проведено 22 обшуки на території Черкаської області, під час яких вилучили речові докази та документи.

17 червня 2026 року п’ятьох учасників групи затримали безпосередньо під час передачі коштів. Ще двом особам повідомлено про підозру заочно та оголошено їх у розшук.

Підозрюваним інкримінують вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства щодо потерпілих та їхніх близьких, а також знищення майна, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

За клопотанням сторони обвинувачення всім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОГП

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