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РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі: Андрій Сибіга закликав – Росії не можна довіряти

13:19, 22 червня 2026
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Очільник МЗС повідомив про удар по кількох кораблях, серед яких судно під прапором Туреччини.
РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі: Андрій Сибіга закликав – Росії не можна довіряти
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про атаку Росії на цивільні судна в Чорному морі, серед яких — суховантаж під прапором Туреччини. Внаслідок удару загинув один із членів екіпажу, ще кількох моряків вдалося врятувати.

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За словами міністра, вночі Росія атакувала в Чорному морі суховантажне судно, що належить Туреччині. Він зазначив, що це сталося одразу після турецького візиту високого рівня до Російської Федерації.

Сибіга назвав інцидент чіткою демонстрацією того, що заявам Росії не можна довіряти, і наголосив, що вона залишається основною загрозою для безпеки та розвитку Чорноморського регіону.

Міністр повідомив, що Військово-морські сили Збройних сил України врятували екіпаж судна, до складу якого входили громадяни Туреччини та Індії. Водночас унаслідок атаки загинув один із членів екіпажу — громадянин Єгипту.

Також, за його словами, Росія атакувала ще два судна під прапорами Палау та Белізу. Вони зазнали пошкоджень, однак екіпажі не постраждали.

«Інформуємо всі держави та організації про цю зухвалу атаку на міжнародне право та свободу судноплавства. Вона потребує рішучої та принципової відповіді з боку міжнародної спільноти та Міжнародної морської організації», – зазначив Сибіга.

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росія МЗС Україна Туреччина війна обстріл Чорне море

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