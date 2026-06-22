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РФ атаковала гражданские суда в Чёрном море: Андрей Сибига призвал — России нельзя доверять

13:19, 22 июня 2026
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Глава МИД сообщил об ударе по нескольким кораблям, среди которых — судно под флагом Турции.
РФ атаковала гражданские суда в Чёрном море: Андрей Сибига призвал — России нельзя доверять
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о нападении России на гражданские суда в Черном море, среди которых — сухогруз под флагом Турции. В результате удара погиб один из членов экипажа, еще нескольких моряков удалось спасти.

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По словам министра, ночью Россия атаковала в Черном море сухогруз, принадлежащий Турции. Он отметил, что это произошло сразу после визита высокого уровня из Турции в Российскую Федерацию.

Сибига назвал инцидент яркой демонстрацией того, что заявлениям России нельзя доверять, и подчеркнул, что она остается основной угрозой для безопасности и развития Черноморского региона.

Министр сообщил, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины спасли экипаж судна, в состав которого входили граждане Турции и Индии. В то же время в результате атаки погиб один из членов экипажа — гражданин Египта.

Также, по его словам, Россия атаковала еще два судна под флагами Палау и Белиза. Они получили повреждения, однако экипажи не пострадали.

«Информируем все государства и организации об этой дерзкой атаке на международное право и свободу судоходства. Она требует решительного и принципиального ответа со стороны международного сообщества и Международной морской организации», — отметил Сибига.

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россия МИД Украина Турция война обстрел Черное море

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