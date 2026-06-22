Проверки оборонных закупок теперь зависят от риска: как будет работать новая система

Правительство определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и ввело прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

Фото: armyinform.com.ua

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Ранее система государственного обеспечения качества функционировала в рамках Минобороны, однако вопрос независимости контролеров был урегулирован не полностью. Теперь правительство отдельным постановлением определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и установило прямой запрет на вмешательство в его операционную деятельность.

Документ определяет цели, задачи, функции и полномочия органа, который будет осуществлять контроль за качеством товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Ключевым моментом стало закрепление операционной независимости органа, а также расширение его полномочий по оценке рисков и принятию решений о необходимости проведения проверок в сфере оборонных закупок.

Что это за орган

Согласно постановлению Кабмина № 788 от 17 июня 2026 года, Уполномоченный орган по государственному обеспечению качества создается в системе Министерства обороны Украины и отвечает за организацию и проведение процедур контроля качества продукции оборонного назначения. Его деятельность охватывает: оценку соответствия процессов обеспечения качества у исполнителей оборонных контрактов; контроль за товарами, работами и услугами оборонного назначения; участие в международных механизмах взаимного обеспечения качества; гармонизацию украинской системы с подходами государств-членов НАТО.

Фактически речь идет об учреждении, которое должно обеспечить, чтобы продукция для Вооруженных сил Украины соответствовала установленным стандартам качества еще до ее поставки.

Что такое оборонные закупки

Оборонные закупки — это приобретение государственным заказчиком товаров, работ и услуг для выполнения государственных программ в сферах национальной безопасности и обороны, а также для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Речь идет обо всем, что необходимо армии для выполнения боевых задач: оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы (БпАК), наземные роботизированные комплексы (НРК), транспорт, топливо, продовольствие, вещевое имущество.

Правовую основу системы составляет Закон Украины «Об оборонных закупках» № 808-IX от 17 июля 2020 года. Закон также гармонизирует украинское законодательство с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Кто и как организует оборонные закупки

Согласно данным Минобороны Украины, система оборонных закупок построена на четком распределении ролей между несколькими участниками.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины формирует и подает заявку на потребности: определяет, какие именно средства, в каком количестве и в какие сроки необходимы Силам обороны. Именно заявка Генштаба является отправной точкой закупочного процесса.

Министерство обороны Украины выступает главным органом в сфере планирования и осуществления оборонных закупок — устанавливает требования, определяет приоритеты, осуществляет контроль и согласование. Министерство отказалось от функции непосредственных закупок, оставив за собой лишь установление правил и надзор.

Агентство оборонных закупок ГОТ (государственное предприятие Министерства обороны Украины, далее агентство) — непосредственно заключает контракты с поставщиками, финансирует поставки и контролирует их выполнение.

В зависимости от номенклатуры Агентство применяет следующие процедуры закупок:

открытый тендер (Prozorro);

прямой контракт по спецификации;

закрытые торги на конкурентной основе;

DOT-Chain Defence.

В процессе закупок также участвует Командование сил логистики (КСЛ), которое отвечает за мониторинг выполнения заключенных контрактов, своевременную поставку товаров и услуг, а также учет, распределение и управление запасами для обеспечения потребностей ВСУ.

Как работает система оборонного контроля качества сейчас

Сегодня контроль качества оборонной продукции осуществляется в рамках системы государственного гарантирования качества, которая постепенно реформируется в Украине. Предприятия оборонно-промышленного комплекса проходят проверки, в ходе которых оцениваются: система управления качеством; соответствие продукции техническим требованиям контрактов; соблюдение стандартов производства; способность предприятия стабильно обеспечивать заявленное качество.

В то же время до принятия данного Положения статус и полномочия органа не были детализированы настолько четко, что создавало определенную правовую и организационную неопределенность в процессах взаимодействия между заказчиками, исполнителями и контролирующими структурами.

Главная новация — операционная независимость. Одной из ключевых норм документа является закрепление того, что уполномоченный орган является независимым в своей операционной деятельности. Это означает, что:

результаты проверок не могут изменяться или корректироваться под административным давлением;

должностные лица Министерства обороны не могут вмешиваться в процесс проведения аудитов;

решения об оценке качества должны приниматься исключительно на основе технических и фактических данных;

оформление результатов проверок осуществляется без внешнего влияния.

Ранее система государственного обеспечения качества функционировала в рамках Минобороны, однако вопрос независимости контролеров был урегулирован не в полной мере. Теперь правительство отдельным постановлением определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и установило прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

Отдельно в постановлении предусмотрено, что министр обороны как руководитель уполномоченного органа должен обеспечить условия для беспристрастной работы и исключить любое вмешательство в деятельность органа военного управления.

Таким образом, правительство фактически установило институциональную гарантию независимости системы контроля качества оборонной продукции.

Расширенные полномочия органа: риск-ориентированный подход

Еще одним важным изменением является внедрение риск-ориентированного подхода. Уполномоченный орган получает право: анализировать риски при оборонных закупках; определять, необходимы ли проверки в рамках конкретного контракта; отклонять требования государственных заказчиков о проведении работ по государственному обеспечению качества, если риски не подтверждены.

Это означает, что проверки больше не будут автоматическими или формальными — решение о них будет приниматься на основе анализа целесообразности и рисков.

Фактически это приближает украинскую модель к стандартам НАТО, где ключевым является не тотальный контроль, а управление рисками. По замыслу правительства, такой подход должен приблизить украинскую систему к практикам, используемым в государствах-членах НАТО.

Как система работала ранее

До утверждения Положения контроль качества в сфере оборонных закупок осуществлялся на основании общих нормативных актов и внутренних процедур Министерства обороны. На практике это означало: менее четкое распределение полномочий между структурными подразделениями; разную практику проведения проверок; возможность административного влияния на процесс оценки; отсутствие единого формализованного подхода к риск-анализу.

Новый документ призван устранить эти пробелы и унифицировать процедуры контроля.

Что изменится для оборонных предприятий

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса новое Положение означает усиление значения систем управления качеством. Отныне ключевым будет не только конечный продукт, но и то, как организованы производственные процессы. В частности: предприятия должны соответствовать стандартам системы управления качеством; аудиторы будут оценивать не только продукцию, но и процессы ее создания; большее значение будут иметь стандарты НАТО в сфере качества; результаты проверок будут фиксироваться в единой информационной системе.

Кроме того, уполномоченный орган получает право формировать электронную базу данных результатов оценки предприятий, что будет влиять на их дальнейшее участие в государственных контрактах.

Что изменится для государственных заказчиков

Для государственных заказчиков в сфере обороны новые правила означают изменение логики планирования проверок. Если раньше проверки могли инициироваться в более формальном порядке, то теперь: каждая проверка должна быть обоснована рисками; орган может отказать в проведении проверки, если оснований недостаточно; усиливается роль аналитики при подготовке контрактов. Это должно снизить административную нагрузку и повысить эффективность использования ресурсов.

Что это означает для военных и граждан

Непосредственно для военнослужащих и гражданских лиц постановление не устанавливает новых прав или обязанностей. Однако его практическое влияние является опосредованным.

Речь идет о: повышении качества вооружения и военной техники; снижении риска поставок некачественной продукции; усилении контроля за производителями; повышении прозрачности оборонных закупок. В долгосрочной перспективе это может повлиять на безопасность военнослужащих и эффективность использования государственных средств.

Антикоррупционные меры предосторожности

Положение также содержит ряд ограничений для представителей органа военного управления. Им запрещено: получать какие-либо выгоды или вознаграждения от исполнителей оборонных контрактов; лоббировать интересы предприятий; заключать связанные договоры с участниками оборонных закупок; устраиваться на работу в такие предприятия в течение года после окончания срока полномочий. Эти нормы направлены на уменьшение конфликта интересов в сфере оборонного контроля.

Утверждение Положения об уполномоченном органе по государственному обеспечению качества является очередным этапом реформы оборонных закупок в Украине. Ключевыми изменениями стали: закрепление операционной независимости органа; внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам; расширение полномочий по оценке и отклонению требований заказчиков; гармонизация системы с подходами НАТО.

Фактически правительство формирует новую модель контроля качества оборонной продукции, которая должна объединить независимость проверок, цифровизацию процессов и стандарты международной практики.

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