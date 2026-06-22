Мужчина, исключенный с воинского учета еще в 2020 году, увидел себя военнообязанным в Резерв+: суд встал на его сторону

Несмотря на решение ВВК о непригодности и исключении с учета, в реестре мужчина снова оказался среди военнообязанных.

Коллаж: SUD.UA

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Первый апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было признано противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно нерассмотрения заявления гражданина о внесении изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд также обязал внести в реестр сведения о его исключении с воинского учета как лица, признанного непригодным к военной службе.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что еще в августе 2020 года военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующие сведения были внесены во временное удостоверение военнообязанного, где также отмечалось, что он не подлежит повторному медицинскому переосвидетельствованию.

В апреле 2025 года сформированный через приложение «Резерв+» электронный военно-учетный документ отображал информацию об исключении мужчины с воинского учета в связи с непригодностью к военной службе.

Однако впоследствии сведения в реестре изменились. Новый электронный военно-учетный документ уже содержал информацию о пребывании лица на воинском учете, наличии отсрочки по бронированию и статусе военнообязанного.

После этого мужчина обратился в ТЦК с заявлением о внесении в реестр правильных сведений в соответствии с имеющимися военно-учетными документами. Однако его обращение фактически не было рассмотрено. Именно нерассмотрение заявления и невнесение соответствующих сведений в реестр стали основанием для обращения в суд.

Позиция ТЦК

В апелляционной жалобе ответчик ссылался на наличие хронологических и содержательных расхождений в документах истца. В частности, во временном удостоверении была указана дата исключения с воинского учета в 2020 году, тогда как одна из справок ВВК датирована 2022 годом. По мнению апеллянта, это свидетельствовало об отсутствии законных оснований для исключения лица с воинского учета.

Что установил суд

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что материалы дела подтверждают факт признания истца непригодным к военной службе и его исключения с воинского учета еще в 2020 году. Решающее значение суд придал записям во временном удостоверении военнообязанного, где содержались соответствующие отметки.

Коллегия судей обратила внимание, что ответчик не предоставил доказательств отмены или признания недействительными выводов военно-врачебной комиссии, не проводил служебного расследования относительно законности их принятия и не доказал в судебном порядке неправомерность исключения истца с воинского учета.

Поэтому доводы о наличии расхождений между отдельными документами суд признал недостаточными для игнорирования действующих документов, подтверждающих непригодность к военной службе и исключение с воинского учета.

Несоответствие данных в реестре

Суд установил, что сведения в военно-учетных документах истца не соответствовали информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Коллегия подчеркнула, что Порядок оформления и выдачи военно-учетных документов предусматривает право гражданина обратиться в ТЦК для устранения такого несоответствия, а соответствующий орган обязан рассмотреть обращение и внести изменения в реестр.

Суд также отметил, что действующее законодательство не устанавливает обязанности личной явки в ТЦК для подачи такого заявления. Подача обращения в бумажной форме является надлежащим способом реализации права на актуализацию сведений в реестре.

Бремя ошибок реестра не может возлагаться на гражданина

Одним из ключевых выводов постановления стало то, что негативные последствия ненадлежащего ведения воинского учета не могут возлагаться на лицо.

Суд подчеркнул, что именно ТЦК отвечают за ведение воинского учета и достоверность сведений, которые вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если ошибка возникла вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязанностей, это не может создавать для гражданина дополнительные обязанности или негативные правовые последствия.

Разница между снятием и исключением с воинского учета

Отдельно суд обратил внимание, что понятия «снятие с воинского учета» и «исключение с воинского учета» имеют разное правовое значение и не являются тождественными.

Коллегия сослалась на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 21 мая 2025 года по делу №280/2880/24. Согласно ей лицо, исключенное с воинского учета, не относится к категории военнообязанных, тогда как лицо, снятое с воинского учета, продолжает сохранять такой статус.

Решение суда

Первый апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Донецкого окружного административного суда — без изменений. Суд по делу №200/7268/25 подтвердил противоправность нерассмотрения заявления истца и обязал ТЦК внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о его исключении с воинского учета как лица, признанного непригодным к военной службе.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

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