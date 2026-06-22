Чоловік, виключений з військового обліку ще у 2020 році, побачив себе військовозобов’язаним у Резерв+: суд став на його бік

Попри рішення ВЛК про непридатність та виключення з обліку, у реєстрі чоловік знову опинився серед військовозобов’язаних.

Колаж: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким було визнано протиправною бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нерозгляду заяви громадянина про внесення змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Суд також зобов’язав внести до реєстру відомості про його виключення з військового обліку як особи, визнаної непридатною до військової служби.

Обставини справи

Позивач зазначав, що ще у серпні 2020 року військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідні відомості були внесені до тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, де також зазначалося, що він не підлягає повторному медичному переогляду.

У квітні 2025 року сформований через застосунок «Резерв+» електронний військово-обліковий документ відображав інформацію про виключення чоловіка з військового обліку через непридатність до військової служби.

Однак згодом відомості у реєстрі змінилися. Новий електронний військово-обліковий документ уже містив інформацію про перебування особи на військовому обліку, наявність відстрочки через бронювання та статус військовозобов’язаного.

Після цього чоловік звернувся до ТЦК із заявою про внесення до реєстру правильних відомостей відповідно до наявних військово-облікових документів. Однак його звернення фактично не було розглянуте. Саме нерозгляд заяви та невнесення відповідних відомостей до реєстру стали підставою для звернення до суду.

Позиція ТЦК

В апеляційній скарзі відповідач посилався на наявність хронологічних і змістовних розбіжностей у документах позивача. Зокрема, у тимчасовому посвідченні була зазначена дата виключення з військового обліку у 2020 році, тоді як одна з довідок ВЛК датована 2022 роком. На думку апелянта, це свідчило про відсутність законних підстав для виключення особи з військового обліку.

Що встановив суд

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про те, що матеріали справи підтверджують факт визнання позивача непридатним до військової служби та його виключення з військового обліку ще у 2020 році. Вирішальне значення суд надав записам у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, де містилися відповідні відмітки.

Колегія суддів звернула увагу, що відповідач не надав доказів скасування або визнання недійсними висновків військово-лікарської комісії, не проводив службового розслідування щодо законності їх ухвалення та не довів у судовому порядку неправомірність виключення позивача з військового обліку.

Тому доводи про наявність розбіжностей між окремими документами суд визнав недостатніми для ігнорування чинних документів, які підтверджують непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

Невідповідність даних у реєстрі

Суд встановив, що відомості у військово-облікових документах позивача не відповідали інформації, яка містилася у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Колегія наголосила, що Порядок оформлення та видачі військово-облікових документів передбачає право громадянина звернутися до ТЦК для усунення такої невідповідності, а відповідний орган зобов’язаний розглянути звернення та внести зміни до реєстру.

Суд також зазначив, що чинне законодавство не встановлює обов’язку особистої явки до ТЦК для подання такої заяви. Подання звернення у паперовій формі є належним способом реалізації права на актуалізацію відомостей у реєстрі.

Тягар помилок реєстру не може покладатися на громадянина

Одним із ключових висновків постанови стало те, що негативні наслідки неналежного ведення військового обліку не можуть покладатися на особу.

Суд підкреслив, що саме ТЦК відповідають за ведення військового обліку та достовірність відомостей, які вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо помилка виникла внаслідок невиконання або неналежного виконання цих обов’язків, це не може створювати для громадянина додаткові обов’язки чи негативні правові наслідки.

Різниця між зняттям та виключенням з військового обліку

Окремо суд звернув увагу, що поняття «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку» мають різне правове значення і не є тотожними.

Колегія послалася на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 21 травня 2025 року у справі №280/2880/24. Згідно з нею особа, виключена з військового обліку, не належить до категорії військовозобов’язаних, тоді як особа, знята з військового обліку, продовжує зберігати такий статус.

Рішення суду

Перший апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Донецького окружного адміністративного суду — без змін. Суд у справі 200/7268/25 підтвердив протиправність нерозгляду заяви позивача та зобов’язав ТЦК внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про його виключення з військового обліку як особи, визнаної непридатною до військової служби.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.