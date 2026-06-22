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В Черкасской области задержали банду, которая вымогала у семьи 250 тысяч долларов под видом «долга»

14:13, 22 июня 2026
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Злоумышленники уже получили 50 тысяч долларов и требовали ещё 200 тысяч.
В Черкасской области задержали банду, которая вымогала у семьи 250 тысяч долларов под видом «долга»
Фото: ОГП
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Правоохранители раскрыли и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в течение года вымогала у семьи в Черкасской области 250 тысяч долларов США. Пятерых участников задержали во время передачи денег, еще двоих объявили в розыск.

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По данным Офиса Генпрокурора, преступную группу организовал 42-летний житель Черкасской области. В ее состав он привлек еще шесть человек, между которыми были распределены роли.

Одни участники координировали действия, другие занимались слежкой за потерпевшими, собирали информацию о них и их родственниках. Также фигуранты угрожали, оказывали психологическое давление и обеспечивали силовую поддержку.

По данным следствия, деньги вымогали под предлогом якобы существующего долга. Чтобы заставить семью передать средства, участники группы систематически преследовали потерпевших, угрожали физической расправой, повреждали имущество и применяли другие методы запугивания.

В апреле 2025 года фигуранты завладели 50 тысячами долларов США, после чего выдвинули новое требование — передать еще 200 тысяч долларов.

После обращения потерпевшей в правоохранительные органы дальнейшие действия группы документировались в рамках уголовного производства. Для сбора доказательств проведено 22 обыска на территории Черкасской области, в ходе которых изъяты вещественные доказательства и документы.

17 июня 2026 года пятеро участников группы были задержаны непосредственно во время передачи денежных средств. Еще двум лицам заочно предъявлено подозрение, и они объявлены в розыск.

Подозреваемым инкриминируется вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия в отношении потерпевших и их близких, а также уничтожение имущества, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

По ходатайству стороны обвинения всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ОГП

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