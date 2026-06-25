Конкурс до Київського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

Також одна кандидатка не підтвердила здатність здійснювати правосуддя.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 25 червня у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидаток на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Маржина Тетяна Валеріївна - 424,27 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Єрмоленко Ірина Михайлівна - 690,29 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 58 кандидатами до Київського апеляційного суду: 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 20 кандидатів – не підтвердили, з 12 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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