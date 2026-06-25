Конкурс в Киевский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

Также одна кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 25 июня в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидаток на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Маржина Татьяна Валериевна — 424,27 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Ермоленко Ирина Михайловна — 690,29 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 58 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 26 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 20 кандидатов — не подтвердили, с 12 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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