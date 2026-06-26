Не вся благотворительная помощь освобождается от налогов: что нужно знать о лимите в 4660 грн в 2026 году

ГНС напоминает, что превышение суммы нецелевой помощи подлежит налогообложению по ставке 18% + 5%.

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Материальная поддержка от благотворителей остается важной помощью для многих граждан. В то же время в Государственной налоговой службе Украины напоминают: не вся нецелевая благотворительная помощь освобождается от налогообложения — в некоторых случаях с нее необходимо платить налоги.

В 2026 году максимальная сумма нецелевой благотворительной помощи, не подлежащая налогообложению, составляет 4660 грн. Этот показатель рассчитан как прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 3328 грн, умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

Это означает, что в течение 2026 года гражданин может в совокупности получить от резидентов — юридических или физических лиц — до 4660 грн нецелевой благотворительной помощи без обязательства уплачивать налоги.

Если сумма превышает установленный лимит, налогообложению подлежит только разница. Она добавляется к общему месячному или годовому доходу и облагается налогом на общих основаниях: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В ГНС приводят пример: если лицо получило 5000 грн помощи, то 4660 грн не облагаются налогом, а с 340 грн превышения удерживаются налог на доходы физических лиц и военный сбор.

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