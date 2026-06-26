Выиграли 10 тысяч гривен в розыгрыше: сколько денег вы получите после уплаты налогов

Денежные выигрыши, смартфоны, автомобили и другие призы подлежат налогообложению — разбираемся, как это работает на практике.

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Получить денежный выигрыш, новый смартфон, туристическую поездку или даже автомобиль за победу в лотерее, конкурсе или рекламной акции всегда приятно. Однако вместе с таким доходом возникают и налоговые обязательства.

В то же время в большинстве случаев победителю не нужно самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги — это делает организатор розыгрыша или оператор лотереи. Рассказываем, какие выигрыши подлежат налогообложению, какие ставки применяются и как это работает на практике.

Выигрыш в лотерею, новый смартфон за победу в конкурсе или автомобиль, полученный в розыгрыше, являются налогооблагаемым доходом физического лица.

Налоговый кодекс Украины относит выигрыши и призы к налогооблагаемым доходам физических лиц. При этом в большинстве случаев самостоятельно уплачивать налог и военный сбор не требуется.

Как облагаются налогом выигрыши в лотерее

Если физическое лицо выиграло денежные средства в лотерее, налоговым агентом выступает оператор лотереи. Именно он начисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 5% от суммы выплаты за счет физического лица независимо от формы и способа выплаты таких денежных средств.

Кто уплачивает налоги с выигрышей в конкурсах и рекламных акциях

При начислении доходов в виде выигрышей, полученных в конкурсах, рекламных акциях, розыгрышах и других промоакциях, налоговым агентом является организатор соответствующей акции.

Именно организатор самостоятельно удерживает налог на доходы физических лиц и военный сбор, после чего перечисляет их в государственный бюджет.

Пример расчета налогов с выигрыша

Если победитель выиграл 10 000 гривен в рекламной акции, организатор удержит:

1 800 гривен налога на доходы физических лиц (18%);

500 гривен военного сбора (5%).

После удержания налогов и сбора победитель получит оставшуюся сумму.

Как облагаются налогом неденежные призы

Отдельное внимание следует обратить на неденежные призы. Если победитель получает смартфон, бытовую технику, туристическую поездку или автомобиль, налогообложению подлежит стоимость такого приза.

Для расчета налога в этом случае применяется специальный коэффициент, определенный Налоговым кодексом Украины.

Что следует помнить победителям

Независимо от того, получило ли физическое лицо выигрыш деньгами или ценным подарком, такой доход подлежит налогообложению. В то же время обязанность по начислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц и военного сбора, как правило, возлагается на оператора лотереи или организатора конкурса, рекламной акции либо другого розыгрыша.

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