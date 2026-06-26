Виграли 10 тисяч гривень у розіграші: скільки грошей ви отримаєте після сплати податків

Грошові виграші, смартфони, автомобілі та інші призи підлягають оподаткуванню — розбираємося, як це працює на практиці.

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Отримати грошовий виграш, новий смартфон, туристичну подорож або навіть автомобіль за перемогу в лотереї, конкурсі чи рекламній акції завжди приємно. Проте разом із таким доходом виникають і податкові зобов’язання.

Водночас у більшості випадків переможцю не потрібно самостійно розраховувати та сплачувати податки — це робить організатор розіграшу або оператор лотереї. Розповідаємо, які виграші підлягають оподаткуванню, які ставки застосовуються та як це працює на практиці.

Виграш у лотерею, новий смартфон за перемогу в конкурсі чи автомобіль, отриманий у розіграші, є оподатковуваним доходом фізичної особи.

Податковий кодекс України відносить виграші та призи до оподатковуваних доходів фізичних осіб. При цьому в більшості випадків сплачувати податок і військовий збір самостійно не потрібно.

Як оподатковуються виграші у лотерею

Якщо фізична особа виграла кошти в лотерею, податковим агентом виступає оператор лотереї. Саме він нараховує, утримує та перераховує до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 5% від суми виплати за рахунок фізичної особи незалежно від форми та способу виплати таких коштів.

Хто сплачує податки з виграшів у конкурсах та рекламних акціях

Під час нарахування доходів у вигляді виграшів, отриманих у конкурсах, рекламних акціях, розіграшах та інших промоційних заходах, податковим агентом є організатор відповідної акції.

Саме організатор самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, після чого перераховує їх до державного бюджету.

Приклад розрахунку податків із виграшу

Якщо переможець виграв 10 000 гривень у рекламній акції, організатор утримає:

1 800 гривень податку на доходи фізичних осіб (18%);

500 гривень військового збору (5%).

Після утримання податків і збору переможець отримає решту суми.

Як оподатковуються негрошові призи

Окрему увагу варто звернути на негрошові призи. Якщо переможець отримує смартфон, побутову техніку, туристичну подорож або автомобіль, оподатковується вартість такого призу.

Для розрахунку податку у цьому випадку застосовується спеціальний коефіцієнт, визначений Податковим кодексом України.

Що варто пам’ятати переможцям

Незалежно від того, отримала фізична особа виграш грошима чи цінним подарунком, такий дохід підлягає оподаткуванню. Водночас обов’язок із нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору, як правило, покладається на оператора лотереї або організатора конкурсу, рекламної акції чи іншого розіграшу.

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