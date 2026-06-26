Не вся благодійна допомога без податків: що потрібно знати про ліміт у 4660 грн у 2026 році

ДПС нагадує, що перевищення суми нецільової допомоги підлягає оподаткуванню за ставкою 18% + 5%.

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Матеріальна підтримка від благодійників залишається важливою допомогою для багатьох громадян. Водночас у Державній податковій службі України нагадують: не вся нецільова благодійна допомога звільняється від оподаткування — у деяких випадках із неї необхідно сплачувати податки.

У 2026 році максимальна сума нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, становить 4660 грн. Цей показник розраховано як прожитковий мінімум для працездатної особи у розмірі 3328 грн, помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

Це означає, що протягом 2026 року громадянин може сукупно отримати від резидентів — юридичних або фізичних осіб — до 4660 грн нецільової благодійної допомоги без обов’язку сплачувати податки.

Якщо сума перевищує встановлений ліміт, оподаткуванню підлягає лише різниця. Вона додається до загального місячного або річного доходу та оподатковується на загальних підставах: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

У ДПС наводять приклад: якщо особа отримала 5000 грн допомоги, то 4660 грн не оподатковуються, а з 340 грн перевищення утримуються податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

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