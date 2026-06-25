Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

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Статус внутрішньо переміщеної особи не є безстроковою гарантією та може бути втрачений у випадках, визначених законом. Водночас поширене переконання про автоматичне скасування довідки через тривалу відсутність за місцем проживання не відповідає законодавству. У яких випадках статус ВПО можуть скасувати, які ризики існують для переселенців та як захистити свої права, про це далі піде мова у матеріалі.

Втрата статусу ВПО: коли можуть скасувати довідку та як захистити свої права

Мільйони українців після початку повномасштабної війни отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Саме довідка ВПО дає можливість користуватися низкою державних гарантій, соціальних виплат та програм підтримки. Однак на практиці переселенці нерідко стикаються з питаннями щодо можливого скасування цього статусу. Особливо багато суперечок викликає тема тривалої відсутності за місцем фактичного проживання.

Чинне законодавство передбачає конкретні випадки, коли довідка ВПО може бути відкликана або визнана недійсною. При цьому автоматичної втрати статусу через поїздки чи тимчасове перебування в іншому місці закон не передбачає.

Відкликання довідки та визнання її недійсною: у чому різниця

Правовий статус внутрішньо-переміщених осіб визначає Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб». Підстави для відкликання або визнання недійсною довідки ВПО передбачені статею 12 цього Закону. Визначаються два різні механізми припинення дії довідки ВПО. Перший – відкликання довідки. Другий – визнання довідки недійсною. Ці процедури мають різну правову природу та різні наслідки. Якщо довідку відкликають, це означає, що особа законно отримала статус ВПО, однак згодом виникли обставини, через які право на нього припинилося.

Якщо ж довідку визнають недійсною, це означає, що під час її оформлення були подані неправдиві відомості, а тому статус вважається набутим неправомірно з самого початку. Саме через нерозуміння цієї різниці часто виникають конфлікти між переселенцями та органами соціального захисту.

У яких випадках можуть відкликати довідку ВПО

Перелік таких підстав є вичерпним. Статус може бути втрачений, якщо людина: добровільно відмовилася від довідки та подала відповідну заяву; повернулася до покинутого місця постійного проживання; виїхала на постійне проживання за кордон; була засуджена за окремі тяжкі злочини, визначені законом, зокрема злочини проти основ національної безпеки України, терористичні злочини або воєнні злочини. Інших підстав для відкликання довідки закон не передбачає.

Коли довідку можуть визнати недійсною

Окремою підставою є подання недостовірної інформації. Йдеться про ситуації, коли під час оформлення статусу особа навмисно повідомила неправдиві відомості про своє місце проживання, обставини переміщення або інші дані, які впливали на прийняття рішення. У такому випадку орган соціального захисту може ухвалити рішення про визнання довідки недійсною. Фактично це означає, що право на статус було отримано незаконно.

Чи справді можна втратити статус через відсутність понад 60 днів

Саме навколо цього питання виникає найбільше міфів. Поширене твердження про те, що перебування поза місцем проживання більше 60 днів автоматично призводить до втрати статусу ВПО, не відповідає закону. Сам по собі факт тривалої відсутності не є підставою для скасування довідки. Однак закон дозволяє органам соціального захисту аналізувати такі обставини.

Якщо відсутність понад 60 днів дає підстави вважати, що людина фактично повернулася до покинутого місця проживання, це може стати аргументом для відкликання довідки. Водночас вирішальним є не сам строк відсутності, а встановлення факту повернення.

Як уникнути ризику скасування статусу

Якщо переселенець знає, що буде відсутній понад 60 днів, він може заздалегідь повідомити про це орган соціального захисту. Для цього подається письмова заява із зазначенням причин відсутності. У такому разі допустимий строк відсутності може бути продовжений до 90 днів. На практиці це дозволяє уникнути багатьох непорозумінь та можливих перевірок.

Під час прийняття рішень органи соціального захисту можуть використовувати: інформацію з державних реєстрів; результати міжвідомчого обміну даними; відомості від інших державних органів; інші офіційні джерела інформації. Саме на підставі таких даних можуть робитися висновки про фактичне місце проживання особи. При цьому кожне рішення повинно бути належним чином обґрунтоване.

Як відбувається скасування довідки

Рішення про відкликання довідки або визнання її недійсною приймає орган соціального захисту населення за місцем обліку переселенця. Після ухвалення рішення особу мають повідомити про це протягом трьох днів. Відомості також вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Без прийняття відповідного рішення статус ВПО не може вважатися припиненим.

Що робити, якщо довідку скасували

Якщо переселенець вважає рішення незаконним, він має право його оскаржити. Таке право передбачене статтею 13 Закону України « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», яка дозволяє оскаржувати рішення, дії або бездіяльність органів влади в судовому порядку.

Спочатку можна звернутися зі скаргою до вищого органу соціального захисту. Якщо це не дає результату, особа має право подати позов до адміністративного суду.

Судова практика свідчить, що рішення про скасування статусу нерідко скасовуються саме через недостатність доказів або порушення процедури.

Варто звернути увагу на кілька важливих нюансів. По-перше, закон не містить норми про автоматичну втрату статусу ВПО після 60 днів відсутності. По-друге, орган соціального захисту повинен довести наявність законних підстав для відкликання довідки. По-третє, будь-яке рішення про втрату статусу оформлюється окремим адміністративним актом і може бути оскаржене. По-четверте, сама по собі поїздка до іншого регіону України або за кордон не означає автоматичної втрати статусу переселенця.

Для ВПО важливо розуміти, що статус не залежить від кожної короткострокової поїздки чи тимчасової зміни місця перебування. Водночас переселенцям варто уважно ставитися до обов’язку повідомляти органи соціального захисту про обставини, які можуть впливати на їхній статус.

Якщо планується тривала відсутність, краще завчасно подати відповідну заяву та зберігати документи, які підтверджують причини перебування в іншому місці. Це дозволить уникнути зайвих перевірок та можливих спорів із державними органами.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про те, що для ВПО хочуть запровадити новий механізм купівлі житла через ваучери та іпотеку, але з обмеженням на продаж.

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