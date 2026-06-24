Працівник не з’являється на роботі, але пише у месенджерах: чи можна припинити з ним трудові відносини

У Держпраці пояснили, коли роботодавець має право припинити трудові відносини через тривалу відсутність працівника та в яких випадках звільнення за цією підставою буде незаконним.

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В умовах воєнного стану роботодавці дедалі частіше стикаються із ситуаціями, коли працівники тривалий час не з’являються на роботі, виїжджають за кордон або змінюють місце перебування та не надають пояснень щодо причин своєї відсутності. Водночас навіть за тривалої відсутності працівника трудове законодавство встановлює чіткі правила припинення трудових відносин, яких роботодавець повинен дотримуватися.

Зокрема, до Південного міжрегіонального управління Держпраці звернулися із запитанням щодо працівника, який виїхав і вже п’ять місяців не з’являється на роботі. При цьому він періодично виходить на зв’язок через месенджери, однак жодних заяв не подає та відмовляється пояснювати причини своєї відсутності. Роботодавець поцікавився, чи можна в такому випадку припинити трудовий договір на підставі пункту 8-3 статті 36 КЗпП України через відсутність працівника понад чотири місяці.

У Держпраці пояснили, що застосувати цю підставу для звільнення не можна. Закон вимагає одночасного виконання двох умов: працівник має бути фізично відсутнім на роботі понад чотири місяці поспіль, а також протягом усього цього часу повинні бути відсутні будь-які відомості про причини його відсутності.

Фахівці наголошують: якщо працівник хоча б один раз за цей період вийшов на зв’язок — написав повідомлення, зателефонував або надіслав електронного листа, — умова щодо повної відсутності інформації вже не виконується. Навіть якщо працівник не повідомив причини своєї відсутності, сам факт контакту виключає можливість звільнення за пунктом 8-3 статті 36 КЗпП.

Також у Держпраці звернули увагу, що чотиримісячний строк має бути безперервним. Якщо працівник був відсутній два місяці, потім вийшов на роботу хоча б на один день або оформив лікарняний, а згодом знову перестав з’являтися, попередній період відсутності не підсумовується, а відлік починається заново.

Якщо працівник підтримує зв’язок, але без поважних причин не виходить на роботу, роботодавець може розглянути можливість звільнення за прогул відповідно до пункту 4 статті 40 КЗпП України.

Однак для цього необхідно витребувати від працівника письмові пояснення та дотриматися встановленої законом процедури застосування дисциплінарного стягнення.

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