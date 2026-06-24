КСУ оцінює конституційність норми про визначення Кабміном розміру виплат особам з інвалідністю внаслідок війни

Конституційний Суд розглядає справу щодо конституційності норми, яка надає Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок і розмір щорічної разової грошової виплати особам з інвалідністю внаслідок війни до Дня Незалежності України.

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший сенат Конституційного Суду України 24 червня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Мінченка Івана Андрійовича. Про це повідомили у КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Петро Філюк, Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України відкрила конституційне провадження та визначила, що предметом конституційного контролю в цій справі є частина п’ята статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ (далі – Закон № 3551) у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“ від 20 березня 2023 року № 2983–ІХ (далі – Закон № 2983).

Згідно з частиною п’ятою статті 13 Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 „щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України“.

Суддя-доповідач поінформував, що заявник просить перевірити оспорюване положення на відповідність статті 8, частині п’ятій статті 17, частині другій статті 19, частині третій статті 22, частинам першій, другій статті 46, статті 64, пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України.

Суддя також повідомив, що на розгляді Другого сенату Конституційного Суду України знаходиться об’єднана в одне конституційне провадження справа за конституційними скаргами Писаренка М. О. та Нагаєва І. С. із тим самим предметом конституційного провадження.

Суд дослідив матеріали справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.