КСУ оценивает конституционность нормы об определении Кабмином размера выплат лицам с инвалидностью в результате войны

Конституционный Суд рассматривает дело о конституционности нормы, которая дает Кабинету Министров полномочия определять порядок и размер ежегодной разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны ко Дню Независимости Украины.

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Первый сенат Конституционного Суда Украины 24 июня на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Минченко Ивана Андреевича. Об этом сообщили в КСУ.

Как отметил судья-докладчик по делу Петр Филюк, Первая коллегия судей Первого сената Конституционного Суда Украины открыла конституционное производство и определила, что предметом конституционного контроля по данному делу является часть пятая статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 года № 3551–ХІІ (далее – Закон № 3551) в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно единовременной денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» от 20 марта 2023 года № 2983–ІХ (далее – Закон № 2983).

Согласно части пятой статьи 13 Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 «ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью вследствие войны выплачивается единовременная денежная выплата в порядке и размерах, определённых Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины».

Судья-докладчик проинформировал, что заявитель просит проверить оспариваемое положение на соответствие статье 8, части пятой статьи 17, части второй статьи 19, части третьей статьи 22, частям первой и второй статьи 46, статье 64, пункту 6 части первой статьи 92 Конституции Украины.

Судья также сообщил, что на рассмотрении Второго сената Конституционного Суда Украины находится объединённое в одно конституционное производство дело по конституционным жалобам Писаренко М. О. и Нагаева И. С. с тем же предметом конституционного производства.

Суд исследовал материалы дела и перешёл к закрытой части пленарного заседания.

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