Как пенсионерам проверить прохождение физической идентификации — разъяснение ПФУ

Чтобы проверить информацию, необходимо выполнить несколько простых шагов.

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Пенсионеры могут самостоятельно проверить, прошли ли они физическую идентификацию в 2026 году, с помощью онлайн-сервиса «Моя идентификация» на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Этот сервис позволяет подтвердить факт прохождения идентификации и убедиться в продолжении выплаты пенсии в следующем периоде.

Для проверки информации необходимо зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины по адресу portal.pfu.gov.ua и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підписа или системы ID.GOV.UA.

После входа в личный кабинет следует выбрать раздел «Моя идентификация», где отображается информация о дате последней процедуры и способе ее проведения.

Если идентификация не осуществлялась, поля «Дата» и «Источник» в сервисе остаются пустыми.

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