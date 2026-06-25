Как пенсионерам проверить прохождение физической идентификации — разъяснение ПФУ
Пенсионеры могут самостоятельно проверить, прошли ли они физическую идентификацию в 2026 году, с помощью онлайн-сервиса «Моя идентификация» на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Этот сервис позволяет подтвердить факт прохождения идентификации и убедиться в продолжении выплаты пенсии в следующем периоде.
Для проверки информации необходимо зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины по адресу portal.pfu.gov.ua и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підписа или системы ID.GOV.UA.
После входа в личный кабинет следует выбрать раздел «Моя идентификация», где отображается информация о дате последней процедуры и способе ее проведения.
Если идентификация не осуществлялась, поля «Дата» и «Источник» в сервисе остаются пустыми.
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