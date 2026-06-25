Як пенсіонерам перевірити проходження фізичної ідентифікації – розʼяснення ПФУ

Щоб перевірити інформацію, потрібно виконати кілька простих кроків.

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Пенсіонери можуть самостійно перевірити, чи пройшли фізичну ідентифікацію у 2026 році, за допомогою онлайн-сервісу «Моя ідентифікація» на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Цей сервіс дозволяє підтвердити факт проходження ідентифікації та переконатися у продовженні виплат пенсії у наступному періоді.

Для перевірки інформації необхідно зайти на вебпортал Пенсійного фонду України за адресою portal.pfu.gov.ua та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або системи ID.GOV.UA.

Після входу в особистий кабінет слід обрати розділ «Моя ідентифікація», де відображається інформація про дату останньої процедури та спосіб її проведення.

Якщо ідентифікація не здійснювалася, поля «Дата» та «Джерело» у сервісі залишаються порожніми.

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