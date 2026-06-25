Дети наследника могут потерять почти четверть наследства, если отец за границей: когда придется платить 23%

Получение наследства от родственника, который проживал или умер за границей: если наследодатель признан нерезидентом, ставка возрастает с 0% до 23%.

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Процесс перехода права собственности на имущество в порядке наследования в Украине традиционно ассоциируется с минимальной налоговой нагрузкой для близких родственников. Однако современные реалии, связанные с массовой миграцией и длительным пребыванием граждан за границей, актуализировали вопрос налогового резидентства.

Сегодня юридическая принадлежность лица к определенному государству (гражданство) не всегда совпадает с его статусом как налогоплательщика. Это создает серьезные юридические и финансовые ловушки для украинцев.

Несмотря на то, что родственники первой степени родства (дети, родители, муж/жена) при обычных условиях освобождены от налогообложения наследства, потеря статуса налогового резидента Украины полностью меняет правила. Так как же работает механизм определения резидентства и какие документы являются решающими для применения льготных ставок налогообложения.

Статус резидента

Определение резидентского статуса является основой для установления порядка налогообложения. Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), понятие «резидент» не является тождественным понятию «гражданин». Закон устанавливает четкий алгоритм для определения этого статуса:

Место жительства: Резидентом является лицо, имеющее место жительства в Украине. При этом место жительства — это жилье, где лицо проживает постоянно или временно (ст. 29 ГКУ).

Постоянное место жительства: Если лицо имеет жилье и в другом государстве, оно считается резидентом Украины, если имеет здесь место постоянного жительства. Это место, где лицо проживает не менее одного года и не имеет намерения ограничивать такое проживание определенной целью.

Центр жизненных интересов: Если место постоянного жительства есть в обоих государствах, предпочтение отдается тому, где лицо имеет более тесные личные или экономические связи. Достаточным условием для определения центра интересов в Украине является проживание здесь членов семьи или регистрация физического лица как предпринимателя.

Правило 183 дней: Если центр интересов определить невозможно, резидентом считается лицо, которое находится в Украине не менее 183 дней в течение налогового года.

Гражданство как последний аргумент: Только если ни один из предыдущих критериев не сработал, резидентство определяется по гражданству Украины.

Государственная налоговая служба рассмотрела ситуацию заявительницы, чей отец умер на территории Российской Федерации, имея в иностранном свидетельстве о смерти запись о другом гражданстве, но при этом сохраняя паспорт гражданина Украины и регистрацию по месту жительства в Украине.

Значение украинских документов

Несмотря на данные иностранного свидетельства о смерти, где указано другое гражданство, наличие у умершего паспорта гражданина Украины является официальным подтверждением его принадлежности к гражданству Украины. Более того, при совершении нотариальных действий, а именно открытии наследственного дела, личность участников устанавливается именно по паспорту Украины или другим национальным документам.

Заявительница указала, что ее отец имел РНОКПП и украинские документы, подтверждающие постоянное проживание. Это дает право на самостоятельное определение наследодателя резидентом Украины на основании паспортных данных и регистрации.

Наследство от родителей может стоить 23% его стоимости: когда придется платить налоги

В Украине порядок налогообложения наследства напрямую зависит не только от степени родства, но и от налогового статуса наследодателя и наследника. В отдельных случаях разница может составлять 23% стоимости унаследованного имущества.

Если и наследодатель, и наследник являются резидентами Украины, а наследство переходит между родственниками первой степени родства — родителями, детьми или супругами, применяется нулевая ставка налога на доходы физических лиц. В таком случае также не уплачивается военный сбор.

Однако ситуация кардинально меняется, если хотя бы одна из сторон является нерезидентом Украины. В таком случае независимо от степени родства наследство облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Таким образом, при наследовании квартиры, дома или земельного участка от отца или матери вопрос подтверждения налогового резидентства может иметь решающее значение. Фактически от этого зависит, придется ли наследнику уплачивать налоги в размере 23% стоимости всего унаследованного имущества.

Роль нотариуса и самостоятельное определение статуса

Контролирующие органы отмечают, что они не определяют резидентский статус лица по собственной инициативе. Налогоплательщик, в данном случае наследник, самостоятельно определяет этот статус на основании норм НКУ.

Нотариус, в свою очередь, имеет право истребовать все необходимые документы (паспорта, справки о регистрации, сведения из реестров) для подтверждения обстоятельств, влияющих на налогообложение.

Таким образом, наличие украинского паспорта умершего и справки о его регистрации в Украине являются достаточными основаниями для нотариуса применить нулевую ставку, несмотря на данные иностранного свидетельства о смерти.

В итоге, нулевая ставка достижима даже в сложных трансграничных делах, если юридически корректно доказано, что Украина оставалась центром жизненных интересов умершего лица, а его пребывание за границей имело временный характер.

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