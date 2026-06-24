Работник не появляется на работе, но пишет в мессенджерах: можно ли прекратить с ним трудовые отношения

В Гоструда объяснили, когда работодатель имеет право прекратить трудовые отношения из-за длительного отсутствия работника и в каких случаях увольнение по этому основанию будет незаконным.

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В условиях военного положения работодатели всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда работники длительное время не появляются на работе, выезжают за границу или меняют место пребывания и не предоставляют объяснений причин своего отсутствия. Вместе с тем даже при длительном отсутствии работника трудовое законодательство устанавливает чёткие правила прекращения трудовых отношений, которых работодатель обязан придерживаться.

В частности, в Южное межрегиональное управление Гоструда обратились с вопросом относительно работника, который уехал и уже пять месяцев не появляется на работе. При этом он периодически выходит на связь через мессенджеры, однако никаких заявлений не подаёт и отказывается объяснять причины своего отсутствия. Работодатель поинтересовался, можно ли в таком случае прекратить трудовой договор на основании пункта 8-3 статьи 36 КЗоТ Украины из-за отсутствия работника более четырёх месяцев.

В Гоструде разъяснили, что применить это основание для увольнения нельзя. Закон требует одновременного выполнения двух условий: работник должен физически отсутствовать на работе более четырёх месяцев подряд, а также на протяжении всего этого времени должны отсутствовать какие-либо сведения о причинах его отсутствия.

Специалисты подчёркивают: если работник хотя бы один раз за этот период вышел на связь — написал сообщение, позвонил или отправил электронное письмо, — условие о полном отсутствии информации уже не выполняется. Даже если работник не сообщил причины своего отсутствия, сам факт контакта исключает возможность увольнения по пункту 8-3 статьи 36 КЗоТ.

Также в Гоструде обратили внимание, что четырёхмесячный срок должен быть непрерывным. Если работник отсутствовал два месяца, затем вышел на работу хотя бы на один день или оформил больничный, а впоследствии снова перестал появляться, предыдущий период отсутствия не суммируется, а отсчёт начинается заново.

Если работник поддерживает связь, но без уважительных причин не выходит на работу, работодатель может рассмотреть возможность увольнения за прогул в соответствии с пунктом 4 статьи 40 КЗоТ Украины.

Однако для этого необходимо затребовать у работника письменные объяснения и соблюсти установленную законом процедуру применения дисциплинарного взыскания.

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