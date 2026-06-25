Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Статус внутриперемещенного лица не является бессрочной гарантией и может быть утерян в случаях, определенных законом. В то же время, распространенное убеждение об автоматической отмене справки из-за длительного отсутствия по месту жительства не соответствует законодательству. В каких случаях статус ВПЛ могут отменить, какие риски существуют для переселенцев и как защитить свои права, об этом далее пойдет речь в материале.

Утрата статуса ВПЛ: когда могут отменить справку и как защитить свои права

Миллионы украинцев после начала полномасштабной войны получили статус внутренне перемещенного лица. Именно справка ВПЛ дает возможность пользоваться рядом государственных гарантий, социальных выплат и программ поддержки. Однако на практике переселенцы нередко сталкиваются с вопросами возможной отмены этого статуса. Особенно много споров вызывает тема продолжительного отсутствия по месту фактического проживания.

Действующее законодательство предусматривает конкретные случаи, когда справка ВПЛ может быть отозвана или признана недействительной. При этом автоматической потери статуса из-за поездок или временного пребывания в другом месте закон не предусматривает.

Отзыв справки и признание ее недействительной: в чем разница

Правовой статус внутриперемещенных лиц определяет Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутриперемещенных лиц». Основания для отзыва или признания недействительной справки ВПЛ предусмотрены статьей 12 настоящего Закона. Определяются два разных механизма прекращения действия справки ВПЛ. Первый – отзыв справки. Второй – признание справки недействительной. Эти процедуры имеют разную правовую природу и разные последствия. Если справку отзывают, это означает, что лицо законно получило статус ВПЛ, однако впоследствии возникли обстоятельства, по которым право на него прекратилось.

Если справку признают недействительной, это означает, что во время ее оформления были поданы ложные сведения, а потому статус считается приобретенным неправомерно с самого начала. Именно из-за непонимания этой разницы часто возникают конфликты между переселенцами и органами социальной защиты.

В каких случаях могут отозвать справку ВПЛ

Перечень таких оснований исчерпывающий. Статус может быть утрачен, если человек: добровольно отказался от справки и подал соответствующее заявление; вернулась в заброшенное место постоянного проживания; уехала на постоянное проживание за границу; была осуждена за отдельные тяжкие преступления, определенные законом, в частности, преступления против основ национальной безопасности Украины, террористические преступления или военные преступления. Других оснований для отзыва справки закон не предусматривает.

Когда справку могут признать недействительной

Отдельным основанием является предоставление недостоверной информации. Речь идет о ситуации, когда во время оформления статуса лицо намеренно сообщило ложные сведения о своем местожительстве, обстоятельствах перемещения или других данных, влияющих на принятие решения. В таком случае орган социальной защиты может принять решение о признании справки недействительной. Фактически это означает, что право на статус получено незаконно.

Действительно ли можно потерять статус из-за отсутствия более 60 дней

Именно вокруг этого вопроса возникает больше всего мифов. Распространенное утверждение о том, что пребывание вне места жительства более 60 дней автоматически приводит к потере статуса ВПЛ, не соответствует закону. Сам по себе факт длительного отсутствия не является основанием для отмены справки. Однако закон разрешает органам социальной защиты анализировать следующие обстоятельства.

Если отсутствие свыше 60 дней дает основания полагать, что человек фактически вернулся в заброшенное место жительства, это может стать аргументом для отзыва справки. В то же время решающим является не сам срок отсутствия, а установление факта возврата.

Как избежать риска отмены статуса

Если переселенец знает, что отсутствует более 60 дней, он может заранее сообщить об этом органу социальной защиты. Для этого подается письменное заявление с указанием причин отсутствия. В этом случае допустимый срок отсутствия может быть продлен до 90 дней. На практике это позволяет избежать многих недоразумений и возможных проверок.

При принятии решений органы социальной защиты могут использовать: информацию из государственных реестров; результаты межведомственного обмена данными; сведения от других государственных органов; другие официальные источники информации. Именно на основании таких данных могут делаться выводы о фактическом месте жительства. При этом каждое решение должно быть должным образом обосновано.

Как происходит отмена справки

Решение об отзыве справки или признании ее недействительной принимает орган социальной защиты населения по месту учета переселенца. После принятия решения лицо должно сообщить об этом в течение трех дней. Сведения также вносятся в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лиц. Без принятия соответствующего решения статус ВПЛ не может считаться прекращенным.

Что делать, если справку отменили

Если переселенец считает решение незаконным, он имеет право обжаловать его. Такое право предусмотрено статьей 13 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», позволяющей обжаловать решение, действия или бездействие органов власти в судебном порядке.

Сначала можно обратиться с жалобой в высший орган социальной защиты. Если это не приносит результата, лицо имеет право подать иск в административный суд.

Судебная практика свидетельствует, что решения об отмене статуса нередко отменяются именно из-за недостаточности доказательств или нарушения процедуры.

Следует обратить внимание на несколько важных нюансов. Во-первых, закон не содержит норм об автоматической потере статуса ВПЛ после 60 дней отсутствия. Во-вторых, орган социальной защиты должен доказать наличие законных оснований для отзыва справки. В-третьих, любое решение о потере статуса оформляется отдельным административным актом и может быть обжаловано. В-четвертых, сама собой поездка в другой регион Украины или за границу не означает автоматической потери статуса переселенца.

Для ВПЛ важно понимать, что статус не зависит от каждой краткосрочной поездки или временного изменения места пребывания. В то же время, переселенцам следует внимательно относиться к обязанности сообщать органы социальной защиты об обстоятельствах, которые могут влиять на их статус.

Если планируется длительное отсутствие, лучше заблаговременно подать заявление и хранить документы, подтверждающие причины пребывания в другом месте. Это позволит избежать лишних проверок и возможных споров с государственными органами.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что для ВПЛ хотят внедрить новый механизм покупки жилья через ваучеры и ипотеку, но с ограничением на продажу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.