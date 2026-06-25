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«Клуб білого бізнесу» зріс до 9,3 тисячі учасників: перелік оновився на третину за квартал

22:18, 25 червня 2026
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За квартал перелік оновився на 32%, до нього додалися 1 490 компаній, тоді як 1 216 вибули.
«Клуб білого бізнесу» зріс до 9,3 тисячі учасників: перелік оновився на третину за квартал
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На середину червня 2026 року за даними Державної податкової служби Клуб білого бізнесу нараховує 9 251 учасника. Склад оновився на третину за квартал.

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Як вказують аналітики Опендатабот, за квартал перелік приріс на 3%: в останньому оновленні до реєстру додалося 1 490 компаній і 1 216 компаній вибуло. Загалом перелік оновився на 32%.

94% переліку формують компанії — 8 673 бізнеси, решта 6% — 578 фопів.

Де зареєстровані та працюють компанії

8 640 компаній з переліку зареєстровані та працюють, ще одна перебуває у стані припинення, одна — у справі про банкрутство (санація). У 31 компанії приховані дані, тож їхній статус, регіон та решту інформації визначити неможливо.

Половина компаній з переліку працює на загальній системі оподаткування — 4 788. Ще по 20% працюють на спрощеній системі як 4 групи — 1 720, та як 3 групи — 1 689. 6% бізнесів також є резидентами Дія.City — 476 компаній.

Найбільше компаній працює у сфері сільського господарства — 1 808 (21%) та у торгівлі та ремонті транспорту — 1 772 (20%). 17% залучені у переробній промисловості (1 459), по 7% — у будівництві та нерухомості.

Кожна п’ята компанія Клубу зареєстрована у Києві — 1 892 (22%). Ще 9% компаній прописані на Дніпропетровщині (800), по 8% — на Київщині (670) та Львівщині (657).

Найменше компаній у переліку, окрім прифронтових регіонів, зареєстровано на Закарпатті (169) та у Чернівецькій (129) областях.

Наразі серед учасників Клубу білого бізнесу 578 фопів. 88% — на спрощеній системі (3 група), 12% — на загальній системі оподаткування.

За географією знову лідирують підприємці з Дніпропетровщини — 76 фопів, або 13% від загальної кількості, майже стільки ж фопів зі столиці — 74 (13%), ще 9% підприємців прописані на Львівщині.

Найменше у Клубі білого бізнесу фопів — по 2% — із Закарпатської, Рівненської та Кіровоградської областей.

Найпопулярніша сфера у підприємців — також торгівля та ремонт транспорту: 221. Це більш ніж третина — 38% фопів у переліку. З великим відривом наслідують сфери транспорту і логістики (13%) та адмінпослуг (9%).

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бізнес податкова ФОП ДПС

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