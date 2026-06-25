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Небезпечні дитячі іграшки з кадмієм і свинцем – які небезпечні позиції можуть зустрітися на полицях магазинів

13:53, 25 червня 2026
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Держпродспоживслужба назвала 8 небезпечних товарів для дітей.
Небезпечні дитячі іграшки з кадмієм і свинцем – які небезпечні позиції можуть зустрітися на полицях магазинів
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Держпродспоживслужба за підсумками планових перевірок повідомила про виявлення низки небезпечних товарів, що реалізовувалися на ринку та не відповідають вимогам технічних регламентів. Йдеться про вісім позицій іграшок та побутових товарів, у яких зафіксовано перевищення допустимих рівнів токсичних речовин або інші ризики для безпеки.

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Серед них — нічник LED мережевий з кнопкою «Куля», у якому виявлено масову частку кадмію 3480 мг/кг (норма — до 100 мг/кг) та свинцю 882 000 мг/кг (норма — до 1000 мг/кг). Подібні перевищення, за даними служби, становлять небезпеку для нервової системи та можуть спричиняти загальне отруєння при контакті, особливо у дітей.

Аналогічні перевищення зафіксовано в інших товарах, зокрема в наборі для мильних бульбашок (бластер + рідина), дитячій літаючій іграшці (запускалка), музичних іграшках у вигляді тварин, дитячому розвиваючому телефоні зі звуками, а також у дитячому музичному телефоні зі світлом. У частині цих виробів вміст свинцю та кадмію у десятки й сотні разів перевищує допустимі норми.

Окремо повідомляється про іграшку «Собака (в переносці) з м’якою кісткою», яка становить ризик через використання швидкозаймистих матеріалів і може легко займатися в побутових умовах. Також у іграшковому візочку встановлено ризики травмування, удушення або асфіксії.

У відомстві наголошують, що небезпечні речовини можуть накопичуватися в організмі дитини при тривалому контакті, що здатне призводити до уражень нервової системи та інших порушень здоров’я.

Держпродспоживслужба закликає споживачів бути уважними під час покупок і перевіряти маркування товарів. Зокрема, на упаковці має бути знак відповідності технічним регламентам. Також рекомендується вимагати у продавців декларацію про відповідність, уникати продукції з різким запахом або надмірно яскравим покриттям, що залишає сліди на руках, та перевіряти надійність відсіків для батарейок в іграшках.

У разі виявлення зазначеної продукції в продажу громадян просять повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби. Суб’єктів господарювання зобов’язують негайно вилучити такі товари з обігу.

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діти Держпродспоживслужба продукти

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