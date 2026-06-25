Скільки коштує перереєстрація автомобіля, причепа та мотоцикла у 2026 році

Вартість послуги залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків.

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Міністерство внутрішніх справ України пояснило, що входить до вартості перереєстрації автомобіля та скільки доведеться заплатити під час оформлення транспортного засобу.

У відомстві підкреслили, що вартість послуги залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків.

Для легкових авто орієнтовна вартість перереєстрації становить 1306 грн.

Для інших категорій транспортних засобів:

- мототранспорт – 1109 грн

- причепи – 1095 грн

- мопеди – 1049 грн.

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