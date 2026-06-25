Скільки коштує перереєстрація автомобіля, причепа та мотоцикла у 2026 році
14:10, 25 червня 2026
Вартість послуги залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків.
Міністерство внутрішніх справ України пояснило, що входить до вартості перереєстрації автомобіля та скільки доведеться заплатити під час оформлення транспортного засобу.
У відомстві підкреслили, що вартість послуги залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків.
Для легкових авто орієнтовна вартість перереєстрації становить 1306 грн.
Для інших категорій транспортних засобів:
- мототранспорт – 1109 грн
- причепи – 1095 грн
- мопеди – 1049 грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.