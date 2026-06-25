Сколько стоит перерегистрация автомобиля, прицепа и мотоцикла в 2026 году
14:10, 25 июня 2026
Стоимость услуги зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков.
Министерство внутренних дел Украины разъяснило, что входит в стоимость перерегистрации автомобиля и сколько придется заплатить при оформлении транспортного средства.
В ведомстве подчеркнули, что стоимость услуги зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков.
Для легковых автомобилей ориентировочная стоимость перерегистрации составляет 1306 грн.
Для других категорий транспортных средств:
- мототранспорт – 1109 грн
- прицепы – 1095 грн
- мопеды – 1049 грн.
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