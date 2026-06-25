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Сколько стоит перерегистрация автомобиля, прицепа и мотоцикла в 2026 году

14:10, 25 июня 2026
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Стоимость услуги зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков.
Сколько стоит перерегистрация автомобиля, прицепа и мотоцикла в 2026 году
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Министерство внутренних дел Украины разъяснило, что входит в стоимость перерегистрации автомобиля и сколько придется заплатить при оформлении транспортного средства.

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В ведомстве подчеркнули, что стоимость услуги зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков.

Для легковых автомобилей ориентировочная стоимость перерегистрации составляет 1306 грн.

Для других категорий транспортных средств:

  • мототранспорт – 1109 грн
  • прицепы – 1095 грн
  • мопеды – 1049 грн.

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