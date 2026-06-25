ВСП уволил в отставку пятерых судей

ВСП принял решение уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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Высший совет правосудия 25 июня рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Васильченко Ирину Петровну – с должности судьи Окружного административного суда города Киева;

Ищенко Инну Николаевну – с должности судьи Петриковского районного суда Днепропетровской области;

Смык Светлану Ивановну – с должности судьи Печерского районного суда города Киева;

Штульмана Игоря Владимировича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Юзикова Станислава Георгиевича – с должности судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Напомним, в течение пяти месяцев 2026 года Высший совет правосудия принял решения об увольнении 78 судей.

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