  1. Суд інфо

ВРП звільнила у відставку п’ятьох суддів

10:39, 25 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП вирішила звільнити п’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
ВРП звільнила у відставку п’ятьох суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 25 червня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Васильченко Ірину Петрівну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Іщенко Інну Миколаївну – з посади судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області;

Смик Світлану Іванівну – з посади судді Печерського районного суду міста Києва;

Штульмана Ігоря Володимировича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Юзікова Станіслава Георгійовича – з посади судді Господарського суду Дніпропетровської області.

Нагадаємо, протягом п’яти місяців 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 78 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суддя звільнення суддів за загальними обставинами ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

«Пуста» декларація та картки фізосіб: міфи про спрощену систему, які коштують ФОПам грошей

Розбираємо основні причини штрафів, норми законодавста, судову практику та поради як уникнути проблем із податковою.

Військова служба — не поважна причина: ВС підтвердив відмову у поверненні іпотечної квартири через пропуск позовної давності

Верховний Суд відмовив у поверненні іпотечної квартири, проданої на торгах, через пропуск позовної давності та не визнав військову службу поважною причиною.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]