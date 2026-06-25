ВРП звільнила у відставку п’ятьох суддів

Вища рада правосуддя 25 червня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Васильченко Ірину Петрівну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Іщенко Інну Миколаївну – з посади судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області;

Смик Світлану Іванівну – з посади судді Печерського районного суду міста Києва;

Штульмана Ігоря Володимировича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Юзікова Станіслава Георгійовича – з посади судді Господарського суду Дніпропетровської області.

Нагадаємо, протягом п’яти місяців 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 78 суддів.

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