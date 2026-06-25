У Дії автоматизували передачу довідок ОК-5 та ОК-7: що змінилося для бізнесу і користувачів

Користувачі можуть отримувати ці довідки разом з іншими необхідними документами в межах одного цифрового запиту.

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Можливості сервісу «Мультишеринг» у застосунку «Дія» розширили. Відтепер довідки ОК-5 та ОК-7 передаються автоматично без окремого формування файлів, завантажень чи ручного надсилання.

Як повідомляється, користувачі можуть отримувати ці довідки разом з іншими необхідними документами в межах одного цифрового запиту — фактично миттєво.

Йдеться про спрощення доступу до даних про трудову діяльність та страховий стаж. Довідки можуть знадобитися для:

оформлення кредиту

нарахування лікарняних

отримання допомоги з безробіття

підтвердження страхового стажу

кадрових та фінансових процедур

Новий функціонал дозволяє автоматично передавати довідки без додаткових дій з боку користувача, скорочуючи час отримання послуг.

Для бізнесу «Мультишеринг» забезпечує отримання повного пакета даних в одному запиті, зменшує потребу в ручній перевірці документів, скорочує кількість помилок під час оброблення даних та пришвидшує обробку заявок.

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