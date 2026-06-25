Народження дитини поза медичним закладом – як зареєструвати немовля

Заяву необхідно подати протягом одного місяця від дня народження дитини.

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Державна реєстрація народження дитини є обов’язком батьків, який необхідно виконати невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження. Водночас в умовах воєнного стану трапляються випадки, коли жінки народжують поза закладами охорони здоров’я — вдома, в укриттях або під час переміщення.

Міністерство юстиції України спільно з Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги надало роз’яснення щодо порядку реєстрації таких випадків і отримання свідоцтва про народження.

Документи для державної реєстрації народження

Підставою для державної реєстрації народження є документи, визначені Міністерством охорони здоров’я, які підтверджують факт народження дитини.

Відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні до таких документів належать, зокрема:

медичний висновок про народження, сформований у Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;

медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о).

Для реєстрації народження дитини, яка з’явилася на світ поза медичним закладом, додатково подається висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я. Його форма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9.

Підтвердження факту народження без участі медиків

Якщо дитина народилася без медичного нагляду і первинний огляд не проводився, факт народження підтверджує медична консультативна комісія, яка створюється при структурних підрозділах охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

Заяву до комісії необхідно подати не пізніше одного тижня з дня народження дитини. Подати її можуть батьки, родичі, інші законні представники або представники служби у справах дітей. До заяви додаються наявні документи, що підтверджують факт народження, зокрема документи, що посвідчують особу заявника, результати обстежень під час вагітності, медичні документи щодо матері та дитини.

Якщо медичний огляд матері або дитини відсутній, комісія видає направлення для його проведення.

Протягом десяти календарних днів із моменту надходження заяви комісія розглядає подані матеріали та ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження факту народження. За необхідності може бути призначена молекулярно-генетична експертиза.

Висновок комісії разом із медичною довідкою форми № 103-1/о є підставою для державної реєстрації народження в органах ДРАЦС.

Судовий порядок встановлення факту народження

Якщо строк звернення до медичної консультативної комісії пропущено або отримано відмову у підтвердженні факту народження, він може бути встановлений у судовому порядку.

Такий порядок застосовується також у випадках, коли дитина народилася на тимчасово окупованій території України, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Справи про встановлення факту народження розглядаються судами невідкладно.

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