ВП ВС переглянула справу з урахуванням висновків ЄСПЛ у справі ТОВ проти України і повернула її на новий розгляд до КАС ВС

ЄСПЛ зазначив, що судовий контроль у справах про застосування санкцій обов’язково має включати встановлення та оцінку фактологічної основи рішення про накладення санкцій і перевірку того, чи не є таке рішення свавільним.

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Велика Палата Верховного Суду 23 червня задовольнила заяву ТОВ «М.С.Л.» про перегляд за виключними обставинами судових рішень, ухвалених у справі № 800/162/16 за його позовом про оскарження Указу Президента України в частині накладення на нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Про це повідомив Верховний Суд.

Підставою для оскарження судових рішень за виключними обставинами стало ухвалене 16 жовтня 2025 року Європейським судом з прав людини рішення у справі «ТОВ "М.С.Л." проти України», у якому ЄСПЛ констатував порушення Україною гарантованих ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і ст. 13 Конвенції прав товариства у зв’язку з блокуванням його активів, яке не супроводжувалося достатніми процесуальними гарантіями від свавілля, а також відсутністю в нього ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами.

Відповідно до висновків ЄСПЛ у справі «ТОВ "М.С.Л." проти України» судовий контроль у справах про застосування санкцій обов’язково має включати встановлення та оцінку фактологічної основи рішення про накладення санкцій і перевірку того, чи не є таке рішення свавільним.

Враховуючи висновки ЄСПЛ та характер констатованих ним порушень Конвенції, ВП ВС дійшла висновку, що належним заходом відновлення порушених прав товариства буде реалізація в цій справі принципу restitutio in integrum.

Отже, за результатами розгляду заяви товариства ВП ВС постановила рішення у справі № 800/162/16 скасувати, а справу передати на новий розгляд до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

З постановою Великої Палати Верховного Суду від 23 червня 2026 року у справі № 800/162/16 можна буде ознайомитися після її оприлюднення в ЄДРСР.

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