  1. Судова практика
  2. / Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС переглянула справу з урахуванням висновків ЄСПЛ у справі ТОВ проти України і повернула її на новий розгляд до КАС ВС

10:31, 25 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ЄСПЛ зазначив, що судовий контроль у справах про застосування санкцій обов’язково має включати встановлення та оцінку фактологічної основи рішення про накладення санкцій і перевірку того, чи не є таке рішення свавільним.
ВП ВС переглянула справу з урахуванням висновків ЄСПЛ у справі ТОВ проти України і повернула її на новий розгляд до КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Палата Верховного Суду 23 червня задовольнила заяву ТОВ «М.С.Л.» про перегляд за виключними обставинами судових рішень, ухвалених у справі № 800/162/16 за його позовом про оскарження Указу Президента України в частині накладення на нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).  Про це повідомив Верховний Суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Підставою для оскарження судових рішень за виключними обставинами стало ухвалене 16 жовтня 2025 року Європейським судом з прав людини рішення у справі «ТОВ "М.С.Л." проти України», у якому ЄСПЛ констатував порушення Україною гарантованих ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і ст. 13 Конвенції прав товариства у зв’язку з блокуванням його активів, яке не супроводжувалося достатніми процесуальними гарантіями від свавілля, а також відсутністю в нього ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами. 

Відповідно до висновків ЄСПЛ у справі «ТОВ "М.С.Л." проти України» судовий контроль у справах про застосування санкцій обов’язково має включати встановлення та оцінку фактологічної основи рішення про накладення санкцій і перевірку того, чи не є таке рішення свавільним.

Враховуючи висновки ЄСПЛ та характер констатованих ним порушень Конвенції, ВП ВС дійшла висновку, що належним заходом відновлення порушених прав товариства буде реалізація в цій справі принципу restitutio in integrum. 

Отже, за результатами розгляду заяви товариства ВП ВС постановила рішення у справі № 800/162/16 скасувати, а справу передати на новий розгляд до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

З постановою Великої Палати Верховного Суду від 23 червня 2026 року у справі № 800/162/16 можна буде ознайомитися після її оприлюднення в ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЄСПЛ санкції рішення суду судова практика Велика Палата Верховного Суду

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

«Пуста» декларація та картки фізосіб: міфи про спрощену систему, які коштують ФОПам грошей

Розбираємо основні причини штрафів, норми законодавста, судову практику та поради як уникнути проблем із податковою.

Військова служба — не поважна причина: ВС підтвердив відмову у поверненні іпотечної квартири через пропуск позовної давності

Верховний Суд відмовив у поверненні іпотечної квартири, проданої на торгах, через пропуск позовної давності та не визнав військову службу поважною причиною.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]