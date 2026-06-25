У Києві на лівому березі ввели екстрені відключення світла

За командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

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У ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень світла на лівому березі Києва. Команду на застування дали в Укренерго.

Користувачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Зауважимо, що 22 червня у Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики працювали над ліквідацією аварійного відключення електроенергії.

Як повідомили в компанії ДТЕК, аварійні бригади виконували відновлювальні роботи.

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