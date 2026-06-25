У Києві на лівому березі ввели екстрені відключення світла
10:30, 25 червня 2026
За командою Укренерго застосовані екстрені відключення.
У ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень світла на лівому березі Києва. Команду на застування дали в Укренерго.
Користувачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.
Зауважимо, що 22 червня у Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики працювали над ліквідацією аварійного відключення електроенергії.
Як повідомили в компанії ДТЕК, аварійні бригади виконували відновлювальні роботи.
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